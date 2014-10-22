Мами з дітьми продовжують отримувати на «Донбас Арені» дитячі набори від Ріната Ахметова

Як повідомили УНІАН у прес-службі Благодійного фонду Ріната Ахметова "Розвиток України", сьогодні волонтери ФК «Шахтар» і «Донбас Арени» продовжили видавати на стадіоні гуманітарну допомогу в рамках проекту Ріната Ахметова «Допоможемо дітям». В цілях безпеки пункт роздачі тимчасово не працював у зв'язку з потужним вибухом, який пошкодив західний вхід на стадіон. Тепер дитячі набори видають у «Фан шопі» на території «Донбас Арени». За словами волонтерів, за першу половину дня видано вже близько 200 наборів.

Допомога в рамках проекту призначена для всіх дітей, які живуть у зоні АТО, у віці до двох років. За інформацією Гуманітарного штабу Ріната Ахметова, таких дітей у зазначеному регіоні близько 40 тисяч. І всі вони потребують спеціального дитячого харчування, підгузників, медикаментів. Для того, щоб отримати дитячі набори, мамі чи батькові дитини потрібно мати при собі свідоцтво про народження дитини з пропискою в зоні АТО. До складу дитячого набору від Гуманітарного штабу входять дитячі суміші та каші, овочеві і фруктові пюре, дитячі соки і підгузки.

Гуманітарний штаб Ріната Ахметова вже доставив на Донбас десять тисяч наборів для дітей. У жовтні та листопаді в рамках Гуманітарного рейсу Ріната Ахметова буде доставлено ще по 20 тисяч наборів, що забезпечить найнеобхіднішим всіх дітей із зони АТО у віці до двох років.

Довідка:

Гуманітарний штаб «Допоможемо» при Фонді Ріната Ахметова працює за чотирма напрямками: евакуація людей із зони військових дій; розміщення переселенців; надання гуманітарної, в тому числі медичної, допомоги; надання адресної допомоги.

При Гуманітарному штабі працює єдиний багатоканальний телефон 0 800 50 9001 та адреса електронної пошти helpdonbass@fdu.org.ua. Дзвінки на гарячу лінію безкоштовні.