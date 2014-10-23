В Одесі волонтери придбали для гвардійської бригади броньовану "швидку"

Як повідомили УНІАН у прес-службі громадської організації «Велика Одеса», що ініціювала збір коштів, про початок акції було заявлено наприкінці серпня.

«Збір коштів було оголошено на виробництво броньованої «швидкої допомоги» для військовослужбовців із Одеси і Одеської області, які беруть участь в АТО.

Через 2 місяці БММ-70 була побудована і завтра, 23 жовтня, на території Миколаївського бронетанкового заводу відбудеться її передача в зону АТО, а саме представникам 28-ї окремої гвардійської механізованої бригади (підпорядкування – Одеський військовий округ), місце постійної дислокації якої – смт Чорноморське, чисельність бригади – 18 тис. чоловік», - повідомили у прес-службі.

У прес-службі також відзначили, що вартість цієї машини - 979 тис. грн. Вся необхідна сума зібрана серед представників бізнес-структур і жителів Одеси.

Броньована медична машина-амфібія БММ-70, що випускається Миколаївським бронетанковим заводом на базі БТР-70, може вивезти з поля бою до 11 поранених, має все необхідне устаткування для першої допомоги, а також має в своєму розпорядженні операційну для проведення хірургічних маніпуляцій.

БММ-70 має запас ходу 400 км, здатна долати водні перешкоди і транспортувати поранених, перебуваючи під обстрілом.

«На думку керівництва 28-ї бригади БММ-70 ця техніка надасть неоціниму допомогу у веденні антитерористичної операції та допоможе зберегти життя українських солдатів шляхом своєчасного вивезення їх з поля бою і швидкого надання першої медичної допомоги», - відзначили у прес-службі.