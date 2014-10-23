На Житомирщині 50-річний чоловік помер від нападу ос

На Житомирщині чоловік помер від нападу ос.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі управління ДСНС у Житомирській області, 21 жовтня на пункт зв’язку 22-ї державної пожежно-рятувальної частини селища Володарськ-Волинський з Володарсько-Волинської районної лікарні надійшла інформація про смерть чоловіка, якого вкусила комаха у селищі Нова Борова.

Як вдалося з’ясувати співробітникам ДСНС, напередодні чоловік допомагав своєму товаришу у гаражі. Несподівано на них налетіли оси та почали жалити.

Аби відбитися від атаки комах, чоловіки вибігли з приміщення на двір. Один з постраждалих отримав два укуси в шию і почав непритомніти. Товариш підбіг до нього і перевіривши, що той не дихає, викликав «швидку допомогу». Медики, які прибули до місця виклику констатували смерть постраждалого.

Згідно з судово-медичною експертизою, "причиною смерті 50-річного чоловіка стало отруєння внаслідок контакту з осами".