У Харкові виявлено підпільне виробництво фальсифікованих ліків

Про це УНІАН повідомили у прес-центрі СБУ.

З контрабандних препаратів із використанням виробничих потужностей харківського фармацевтичного підприємства зловмисники незаконно виготовляли фальсифіковані популярні лікарські засоби - карсил, спазмалгон, кетанов та анаферон, довільно визначали терміни придатності та пакували пігулки під маркуванням іноземних фармацевтичних компаній. Підробки зловмисники планували реалізовувати через аптечну мережу.

«Встановлено, що великі партії фальсифікованих на території однієї з країн Північної Азії препаратів та хімічних сумішей незаконно переправлялися на територію України літаками з приховуванням від митного контролю та через міжнародні поштові відправлення під виглядом «побутової хімії». За висновками фахівців, підробні пігулки містили крохмал, інші наповнювачі, які не дають жодного медичного ефекту», - повідомили у прес-центрі.

Під час обшуків в офісних та складських приміщеннях комерційної структури було вилучено відповідне промислове обладнання, медичні субстанції та 2 тонни готових «лікарських засобів» на загальну суму понад 10 млн грн.

За даним фактом Головним слідчим управлінням СБ України відкрито кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.305 (контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів) Кримінального кодексу України. Триває досудове слідство.