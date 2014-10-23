Чернігівщина: 7 людей захворіли на сальмонельоз, поласувавши тортом

У Чернігівській області після вживання торту захворіли на сальмонельоз 7 осіб.

Про це УНІАН повідомили у Головному управлінні Державно-епідеміологічної служби в області.

Згідно з повідомленням, у селищі Сосниця зафіксовано спалах сальмонельозу. Минулого тижня сталося отруєння кількох жителів селища після вживання торту "Бісквітно-кремового" (виробник ФОП із м. Городня), придбаного у магазині приватного підприємця смт. Сосниця. Він, у свою чергу, придбав торти на продовольчій базі Чернігова в іншого підприємця для подальшої реалізації.

Станом на середу, 22 жовтня, постраждало 7 осіб, в тому числі 1 дитина. Перебіг захворювання середньої тяжкості. В інфекційному відділенні Сосницької центральної районної лікарні перебувають 5 осіб (серед них одна дитина), від госпіталізації відмовились 2 хворих. Всім постраждалим призначено і проводиться курс лікування, за контактними особами встановлено медичний нагляд.

Держсанепідслужба в Чернігівській області у межах своєї компетенції проводить протиепідемічні заходи.