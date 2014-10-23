У Києві до опалення підключено 80% дитсадків і лікарень

Про це після проведення засідання щоденного штабу з питань контролю за стартом опалювального сезону повідомив заступник голови Київської міської державної адміністрації Петро Пантелеєв, повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації.

За його словами, станом на 22 жовтня у Києві до систем централізованого опалення підключено 80% дитячих садків, 80% комунальних лікарень та поліклінік.

«Згідно із розпорядженням КМДА №1170 від 21 жовтня у столиці розпочато підключення житлового фонду до тепла. За інформацією, яка надійшла о 20:00 22 жовтня, близько 20% житлових будинків уже підключені до послуг централізованого опалення», – повідомив Пантелеєв.

Заступник голови КМДА також підкреслив, що процес запуску тепла буде поступовим і займе кілька днів, оскільки різке підвищення тиску в системі може призвести до аварійних ситуацій та зупинки котелень.