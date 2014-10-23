У Києві відбулись заняття з реагування служб на лихоманку Ебола

Як передає кореспондент УНІАН, навчання відбувались відповідно до легенди про хворого студента, який звернувся до студентської поліклініки із симптомами, що відповідають лихоманці Ебола.

У навчаннях взяли участь міський штаб з надзвичайних ситуацій, КМДА, ДАІ, міліція, лікарні швидкої медичної допомоги та інші відповідні підрозділи.

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Як повідомив під час навчань заступник голови КМДА Михайло Радуцький, у Києві підготовлено 134 ліжка для госпіталізації хворих на підозру з вірусом Ебола — 82 в Олександрівській лікарні для дорослих хворих і 52 - у дитячій лікарні №1 для дітей. Він зазначив, що ключовим завданням при виявленні хворого з підозрами на лихоманку Еболу є ізоляція хворого, людей з його найближчого оточення та лікарів, які з ним спілкувались.

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Радуцький повідомив, що на даний час Київ має необхідну кількість спеціальних костюмів для лікарів для їх безпечної роботи з хворими на вірус Ебола. Це протичумні костюми, якими забезпечена вся служба швидкої допомоги Києва, та лікарні, які прийматимуть хворих з підозрою на лихоманку Ебола.

“Хвороба Ебола не має специфічного лікування, на жаль. Тому Київ не відрізняється від інших міст Європи і світу — в нас нема ліків від лихоманки. Єдині ліки — це 100-відсоткова готовність міста до локалізації такого випадку”, - зазначив в коментарі УНІАН голова КМДА, мер міста Віталій Кличко.

За його інформацією, сьогодні відбулись навчання, за допомогою яких мають бути виявлені всі недоліки та помилки при реагуванні на випадок виявлення у місті хворих на лихоманку Ебола.

Кличко повідомив, що відбудеться засідання, на якому всі служби проаналізують кроки, помилки, щоб вони не повторювались і щоб місто могло ефективно реагувати і бути готовим до надзвичайної ситуації.

Під час навчань повідомлялось, що у разі потреби у лікувальних закладах за добу можна розгорнути близько 1,5 тис. місць для госпіталізації хворих на лихоманку Ебола.

Сьогодні в навчаннях були також задіяні фахівці Одеського протичумного інституту, які прибули в Київ за дві години замість п'яти, які передбачались планом навчань. Саме спеціалісти цього інституту мають можливість протягом доби підтвердити діагноз у разі виявлення хворого з підозрою на лихоманку, оскільки в цьому інституті є єдина в Україні лабораторія, яка може виявити вірус Ебола. Передбачається, що проби хворого фахівці інституту переправляють в лабораторію в Одесу і протягом максимум 36 годин інформують лікарів у Києві про підтвердження чи спростування діагнозу. Ця лабораторія може обробити близько 2 тис. проб на день. Під час навчань нагадувалось, що госпіталізація в лікарню хворого з підозрою на вірус Ебола здійснюється на 21 день, оскільки саме цей період часу є інкубаційним. В разі підтвердження діагнозу, хворий залишається до одужання в інкубаторі. Контактні з ним особи також госпіталізуються на 21 день. На цей же період госпіталізують і лікарів, які обстежували хворого в поліклініці та приймали від служби швидкої допомоги у стаціонарі.