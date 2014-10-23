Дружина Президента передала книги Центру реабілітації дітей-інвалідів у Броварах на Київщині

Дружина Президента Марина Порошенко передала книги міському Центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів, що обслуговує 140 дітей з особливими потребами, які проживають у м. Бровари Київської області.

Як повідомили УНІАН у прес-службі президента, Порошенко оглянула Центр, поспілкувалася з його працівниками та вихованцями, переконалася, що в приміщеннях Центру вже включили опалення, а також обговорила нагальні проблеми та можливі шляхи їх вирішення з адміністрацією закладу та керівництвом міста.

Діяльність Центру спрямована на розвиток та корегування порушень розвитку дитини-інваліда, навчання її основним соціально-побутовим навичкам, розвиток здібностей та створення передумов для інтеграції в суспільство.

Розповідаючи про роботу Центру реабілітації, директор Валерій Іваненко повідомив: «Реабілітація дітей з особливими потребами передбачає надання кваліфікованої багаторічної допомоги. Вона починається від народження і продовжується до 18 років згідно з індивідуальною програмою реабілітації. Сьогодні наше приміщення дозволяє нам надавати допомогу близько 140 дітям з особливими потребами, за потреби міста у 500 місцях, тому питання з розширенням приміщення Центру стоїть дуже гостро».

Дружина президента висловила щиру подяку всім працівникам Центру за їх щоденну кропітку роботу заради здоров’я та повноцінного життя дітей з особливими потребами.

«З настанням холодів надзвичайно важливим питанням є опалення дитячих установ. Сьогодні ми переконались, що цей процес відбувається, і наші діти зможуть отримувати допомогу в комфортних умовах. Також з керівництвом міста ми обговорили питання розширення приміщення цього Центру, і я дуже сподіваюсь, що найближчим часом спільними зусиллями воно буде вирішене», - сказала Порошенко.

Вона передала для бібліотеки Центру художню літературу, яку збирали понад 50 українських видавництв. Вихованці закладу на згадку про зустріч подарували Порошенко ляльку-мотанку, зроблену власноруч на гуртку з декоративно-прикладного мистецтва.