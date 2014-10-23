У Києві медики готові протистояти спалаху особливо небезпечних інфекційних хвороб

Медики Києва готові до будь-яких необхідних дій, пов’язаних із вчасним виявленням, лікуванням та мінімізацією розповсюдження особливо небезпечних інфекційних хвороб.

Про це заявив директор Департаменту охорони здоров’я Михайло Риган під час навчань з ліквідації вогнища лихоманки Ебола, повідомили УНІАН у прес-службі КМДА.

«Тренування довели, що медичний персонал різних закладів діяв оперативно, чітко, злагоджено та в тісній взаємодії з іншими службами міста», – сказав Риган.

За розробленою для навчань легендою, у студентську поліклініку зі скаргою на погане самопочуття та підвищену температуру звернувся хлопець, який нещодавно прибув з Південної Африки, де контактував із хворим на лихоманку. Терапевт, що запідозрив інфікування пацієнта на вірус Ебола, діє за визначеним алгоритмом: інформує головного лікаря, який викликає спеціальну бригаду екстреної медичної допомоги та сповіщає Держсанепідслужбу і Департамент охорони здоров’я. Лікарі «швидкої» госпіталізують хворого, а також контактних осіб, зокрема лікаря-терапевта і медсестру.

Фахівці стверджують, що найбільшою небезпекою хвороби Ебола є відсутність специфічних засобів профілактики та лікування. Тож своєчасне виявлення та ізоляція людини з підозрою на дане захворювання є фактично основним інструментом попередження епідемії. За таких умов наявність чітко відпрацьованого алгоритму дій рятує не лише одного хворого, а й ціле місто від небезпечної епідемії.

За інформацією профільного департаменту, Київ має всі необхідні ресурси для забезпечення протиепідемічних заходів.