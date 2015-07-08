Вчений встановив, що препарат від печії здатний лікувати мультирезистентний туберкульоз

Досить популярний засіб проти печії - антацидний лансопразол може допомогти впоратися з туберкульозом. Цей препарат відноситься до класу інгібіторів протонної помпи, що не дають кислоті в шлунку вийти з-під контролю, зазначає meddaily.ru з посиланням на The Daily Mail.

А ось професор Стюарт Коул переконався: лансопразол активний проти мультирезистентного туберкульозу. Потім, він безпечний, що вже довели випробування. Лікарі констатують: нині у світі пандемія туберкульозу, який активно протистоїть лікам. Її обходить тільки епідемія СНІДу.

За підрахунками експертів, на одержання нових препаратів для лікування туберкульозу, проведення тестів та інше піде понад 10 років. З мільйонів нових сполук, потенційно небезпечних для туберкульозу, лише кілька дійсно активні. Традиційні антибіотики, між тим, призвели до того, що багато штамів туберкульозу стали мультирезистентними. Тому деякі експерти закликають звернутися до старих препаратів, але з іншої сфери. Це, зокрема, дозволить заощадити багато грошей.

На потенціал лансопразолу вказала роботизована система, яка аналізувала вплив туберкульозу на клітини легенів. Виявилося, препарат справлявся з туберкульозом, але тільки коли бактерії росли всередині клітин. Він вбивав бактерії після того, як клітини перетворювали препарат у сірковмісний метаболіт. Даний метаболіт впливає на конкретний ензим, важливий для бактерій туберкульозу для вироблення енергії. Немає енергії - немає життя.