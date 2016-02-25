На Житомирщині стартував місячник боротьби з туберкульозом

Головний лікар обласного протитуберкульозного диспанеру Віталій Дідик закликав жителів області протягом місяця пройти флюорографічне обстеження в поліклінічних відділеннях закладів охорони здоров’я області. «Тут можна отримати консультації та вичерпну інформацію щодо методів захисту від зараження туберкульозом та закладів, де надається спеціалізована медична допомога», - наголосив він.

У рамках місячника планується охопити профілактичними флюорографічними оглядами близько 50 тис. жителів області. Особлива увага приділятиметься обстеженню осіб, віднесених до соціальної групи ризику (особи з асоціальним способом життя, внутрішньо переміщені особи, особи, які перебувають або звільнилися з пенітенціарних установ, люди з алкогольною або наркотичною залежністю, громадяни без певного місця проживання, ВІЛ-інфіковані, безробітні, члени малозабезпечених сімей).

Також в рамках програми місячника відбудеться навчання медичних працівників з питань виявлення, лікування та профілактики туберкульозу.

Серед учнівської та студентської молоді заплановано проведення тематичних круглих столів, уроків здоров’я, відеопоказів, конкурсів плакатів, малюнків та творів. До організації цих заходів вже традиційно долучаються громадські об’єднання, районні та міські осередки обласної організації Товариства Червоного Хреста України, адміністрації та батьківські комітети закладів освіти.

Підсумки місячника будуть підведені 24 березня 2016 року в рамках Всесвітнього дня боротьби з туберкульозом.