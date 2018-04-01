Епідемія туберкульозу в Україні: виліковуються лише 50% хворих

В Україні відбувся прес-тур, за участю іноземних журналістів. Його організував Глобальний фонд з боротьби з ВІЛ/СНІДом, туберкульозом та малярією, за підтримки вітчизняних організацій - Альянсу з ВІЛ /СНІДу в Україні, Благодійного фонду Ріната Ахметова «Розвиток України» і Всеукраїнської мережі людей, що живуть з ВІЛ/СНІДом. Журналістів іноземних ЗМІ ознайомили щодо ситуації з епідемією туберкульозу в Україні.

Щогодини один хворий в Україні помирає

За оцінками ВООЗ, третина населення земної кулі інфікована туберкульозом. Щорічно у світі туберкульозом інфікуються 9 мільйонів людей. Багато хворих на туберкульоз повністю виліковуються, проте півтора мільйони на рік помирає від цієї інфекційної хвороби.

Існує світова домовленість щодо того, що кількість хворих на туберкульоз треба зменшити на 50% до 2015 року. У світі багато регіонів, де показники знижуються. Позитивні тенденції спостерігаються в Азії, Центральній Європі, Прибалтиці. На жаль, це не стосується країн Африки і Східної Європи, де з 1990 року кількість нових випадків зросла удвічі.

У зоні особливого ризику - країни пострадянського простору. Однак саме в Україні епідемія туберкульозу набула найбільш широких масштабів порівняно з колишніми республіками СРСР (за винятком Росії, яка тут безперечно лідирує). Водночас, парадокс, за даними соціологічних опитувань, лише 28% українців знають, що в країні лютує епідемія туберкульозу.

Щогодини в Україні реєструється 4 хворих з туберкульозом, і кожну годину один такий хворий помирає, серед них - діти, кількість яких з кожним роком збільшується. Щороку в нашій країні вперше реєструється до 40 тисяч хворих на туберкульоз, помирає 10 тисяч. 500 тисяч українців перебувають на диспансерному обліку з приводу туберкульозного захворювання, з них 90 тисяч - з відкритою формою.

Найвищі показники захворюваності на туберкульоз у південних областях України - Херсонській, Миколаївській, Запорізькій та Одеській. Фахівці пояснюють це значною кількістю розташованих у цих регіонах лікарень Департаменту виконання покарань. Зазвичай, звільняючись, людина залишається недалеко від цього закладу, в цьому ж місті (зважаючи і на теплі кліматичні умови і на те, що в промислових областях прожити легше, ніж в аграрних).

Лише кожен другий виходить з хвороби здоровою людиною

За словами голови Комітету з питань протидії ВІЛ-СНІДу та іншим соціально небезпечним хворобам Міністерства охорони здоров`я Світлани Черенько, близько 90 тисяч осіб в Україні хворіють на туберкульоз на різних стадіях. У 2008 показник захворюваності становив 77,8 випадків на 100 тис. населення. Це зареєстровані випадки, тобто, люди, яких виявили й поставили на облік. Але є ще ті, яких не виявили. Для України ці розрахункові показники становлять близько 100-105 випадків на 100 тис. населення.

На сьогодні у нас виліковуються лише 50% хворих на туберкульоз, тільки кожен другий виходить з хвороби здоровою людиною. Натомість "європейська норма" - 85%, тобто з шістьох виліковують п`ятьох. Туберкульоз називають основною причиною смертності від інфекційних хвороб в країні.

Директор Національного інституту пульмонології і фтизіатрії ім.Ф.Г.Яновського АМН України, головний пульмонолог і фтизіатр Міністерства охорони здоров`я, академік Юрій ФЕЩЕНКО, відзначає, що показники захворюваності на туберкульоз в Україні в останні роки знизилися, в 2006-2009 роках відзначається позитивна динаміка в процесах захворюваності та смертності від туберкульозу. Це - динаміка, і поки не можна говорити про припинення епідемії, це лише чітка тенденція, що ситуація під контролем. За словами Ю.Фещенка, в 2000 році, порівняно з 2008, показники смертності знизилися на 20%.

Водночас фахівці констатують зростання хворих з поєднанням туберкульозу і ВІЛ-інфекцією. Тут ситуація погіршується, зростає смертність. Медики вважають, що поки в Україні не стабілізується ситуація з захворюваністю на ВІЛ-інфекцію, лікарі не зможуть повністю взяти під контроль епідемію туберкульозу.

Діагностувати хворобу у дітей дуже складно

11% з 9 млн хворих на туберкульоз в усьому світі - це діти. Вони найбільш незахищені перед цією епідемією. Проблема дитячого туберкульозу вимагає особливої уваги, адже діти - соціально незахищені, і багато що в їхньому житті залежить від дій дорослих. В Україні функціонує система раннього виявлення і профілактики. Це масова туберкулінодіагностика, яка дозволяє виявляти щорічно до 200 тис. дітей, що підпадають до групи ризику з, так званою, прихованою, або латентною туберкульозною інфекцією.

Проте діагностика туберкульозу в дітей зазвичай складніша, ніж у дорослих, оскільки, особливо у дітей раннього віку, проблематично одержати мокротиння і виділити збудника захворювання. Щорічний ризик розвитку туберкульозу у дорослої людини, інфікованої мікобактеріями (паличкою Коха), складає 0,4%, а у дітей віком від одного до чотирьох років - 23%. Найбільш незахищеними є немовлята. Ризик розвитку туберкульозу у малечі віком до одного року - 40%.

Водночас, в більшості протитуберкульозних клінік України обладнання або застаріло, або взагалі відсутнє. Це велика проблема. І програм з дитячого туберкульозу, які зараз рекомендують розвивати ВООЗ та інші міжнародні організації, дуже мало. (Перша серйозна програма була ініційована фондом Ахметова "Розвиток України" - програма з оснащення дитячих протитуберкульозних установ сучасним обладнанням.) Тим часом показники дитячої захворюваності на туберкульоз зростають. Тільки в 2009 році рівень захворюваності серед підлітків столиці (де життя все ж сприятливіше, ніж у регіонах) виріс на 30%. Існує в Києві і проблема з виявленням захворювання серед маленьких дітей, у яких діагностують туберкульоз реакцією Манту.

«Охоплення реакцією Манту дітей від року до 14-ти років знизився і становить всього 9% за 5 місяців... У зв`язку з масовою відмовою батьків від туберкульозної діагностики, а також з недостатнім забезпеченням лікувальної мережі туберкуліном у зв`язку з його подорожчанням, маємо такий низьке охоплення. З низьким охопленням у нас знизилося і виявлення туберкульозу у дітей », - говорить головний позаштатний фахівець з дитячої фтизіатрії Головного управління охорони здоров`я КМДА та Міністерства охорони здоров`я Галина ПЕТРОВСЬКА.

Для поліпшення ситуації, за її словами, необхідно, щоб санепідслужби міста взяли під контроль охоплення дітей діагностикою. «Потрібно, щоб воно становило не менше 95%. Тільки завдяки такому охопленню ми можемо попередити епідемію туберкульозу серед дітей », - переконана фахівець.

Україна - на першому місці в Європі за мультирезистетним туберкульозом

Головною проблемою в лікуванні туберкульозу у всьому світі є його мультирезистетна форма - викликана мікобактеріями, стійкими до всіх відомих протитуберкульозних ліків. Вона розвивається, якщо хворого на туберкульоз не лікувати в повному обсязі. У світі півмільйона таких хворих. Серед них дуже високий відсоток летальних випадків. Ще в 40 тисяч хворих на туберкульоз (у світі) спостерігається така форма мультирезистетного туберкульозу, яка стійка до всіх існуючих протитуберкульозних лікарських препаратів. Співвідношення вартості лікування пацієнтів зі звичайною формою і з мультирезистетним туберкульозом становить 1:13.

За словами голови Комітету Верховної Ради України з питань охорони здоров`я Тетяни БАХТЄЄВОЇ, наша країна посідає перше місце в Європі за кількістю хіміорезистентного форм туберкульозу. З 100 хворих - 15 мають стійку форму. Це дуже високий рівень показників. Серед усіх нових випадків він коливається від 5% в західних областях, до 15% у східних. Така ситуація - спадщина минулих років, коли у нас не було регулярного постачання протитуберкульозних препаратів.

Директор Національного інституту пульмонології і фтизіатрії академік Юрій ФЕЩЕНКО звертає увагу на прямий взаємозв`язок наявності або відсутності фінансування туберкульозних заходів.

"Ще в 1993 році фахівці попереджали, що неприпустимо байдуже ставлення держави до проблеми туберкульозу. Однак жодних заходів від відповідних органів влади не було. І вже з 1995 року ми говоримо про епідемію туберкульозу - один і більше відсоток жителів нашої країни захворіло цим захворюванням", - вважає Ю. ФЕЩЕНКО.

Лише з 2000 року почалося незначне фінансування протитуберкульозної служби, коли була проведена перша централізована закупівля протитуберкульозних препаратів.

"Загальновідомо, що вперше хворий на туберкульоз повинен отримувати обов`язково відразу 4-5 препаратів першого ряду. І це не примха лікарів і когось там ще, це вимога поточного моменту. Якщо не лікувати хворого на туберкульоз ми отримаємо у нього хіміорезистентний туберкульоз", - зазначає Ю . ФЕЩЕНКО.

Чому боротьба неефективна?

Вітчизняні фтизіатри наголошують, що в 2006-2009 роках намітилася позитивна динаміка в процесах захворюваності та смертності від туберкульозу, з 2000 по 2008 рік показники смертності знизилися на 20%. Але поки не можна говорити про припинення епідемії, це лише тенденція, що ситуація під контролем.

Чому стільки років боротьби не дають відчутних результатів? На думку Т. БАХТЄЄВОЇ, неефективність протитуберкульозних заходів в тому, що програми з протидії туберкульозу фінансуються вкрай недостатньо.

«На 2010 рік у бюджеті, закладено лише 150 млн. грн. при необхідних 446 млн. грн. Протитуберкульозні диспансери знаходяться в жахливому стані. За всі роки незалежності України жодного разу централізовано не закуповувалося обладнання, лабораторні апарати потрібно давно все списати », - зазначає голова комітету ВР.

Допомогти Україні в подоланні епідемії взявся Глобальний фонд для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією - один з найбільших міжнародних фінансових установ, який інвестує світові грошові ресурси для порятунку життя людей. До теперішнього часу Фонд виділив 19.3 млрд. дол США 144 країнам для підтримки широкомасштабних програм з профілактики, лікування і догляду у відповідь на три захворювання.

Глобальний фонд у цьому році виділив Україні грант на боротьбу з епідемією туберкульозу на суму 100 млн. дол. Основним реципієнтом став Благодійний фонд "Розвиток України", який вже кілька років реалізує в Україні власну програму "Зупинимо туберкульоз".

У попередніх заявках на допомогу, які Україна подавала в 2002, 2004, 2007 і в 2008 роках, Глобальний фонд відмовляв - не секрет, що в нашій країні іноді закуповують медичні препарати в Міністерстві охорони здоров`я, у тендерних комітетах в два, п`ять, десять разів дорожче, ніж їх можна купити в Європі.

З грантом Глобального фонду в нашій країні пов`язують великі надії. Він має допомогти державі боротися з епідемією туберкульозу, надаючи якісні медичні й немедичні послуги людям, які зіткнулися з проблемою туберкульозу.

Проте директор фонду Ахметова Анатолій ЗАБОЛОТНИЙ підкреслює, що 100 млн. дол Глобального фонду не вирішать всіх проблем із епідемією, і державне фінансування має виділяться в повному обсязі і витрачатися ефективно. Він бачить головне завдання в побудові проекту так, щоб виділені Глобальним фондом гроші працювали на людей, на вирішення проблеми.

Він підкреслює, що стоїть завдання, щоб міжнародні кошти працювали ефективно, а це завдання значно складніше.

"Потрібно вибудовувати, приймати рішення, в тому числі й політичні. Уже на цьому етапі переговорів з Глобальним фондом, країна повинна довести, що система закупівель лікарських препаратів ефективна. Це хороший шанс, щоб перемогти епідемію туберкульозу. А саме таке завдання поставив перед фондом "Розвиток України" його президентом ", - підкреслив А. ЗАБОЛОТНИЙ.

У фонду Ахметова є свій значний досвід у подоланні хвороби. З 2007 року "Розвиток України" реалізує проект «Зупинимо туберкульоз», спрямований на подолання епідемії туберкульозу в Україні. У рамках проекту реалізується програма дій на національному рівні, а також діє пілотна регіональна «Програма подолання епідемії туберкульозу в Донецькій області в 2007-2011рр.».

У 2008 році завдяки цій програмі покращилися такі ключові показники, як захворюваність на туберкульоз (знизилася на 5,6%) і смертність від туберкульозу (знизилася на 11,5%). Програма передбачає поліпшення умов лікування, соціальну підтримку, навчання фахівців, діагностику. У містах і в`язницях Донецької області працюють пересувні кабінети цифрової флюорографії, що дозволило протягом 4 місяців обстежити близько 7 тисяч чоловік. У Горлівці, Шахтарську, Донецьку відремонтовані й обладнані відділення для лікування хворих з лікарсько-стійким туберкульозом. Фонд Ріната Ахметова «Розвиток України» спонсорує гарячу лінію по туберкульозу: подзвонивши зі стаціонарного телефону на номер 8 800 503 08 00 можна одержати безкоштовну консультацію. Також працює ICQ 382 285 483.

Марія Турчина