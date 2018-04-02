Як виникає лікарсько-стійкий туберкульоз

1. Що таке ШЛС-ТБ? ШЛС-ТБ - це скорочена назва туберкульозу (ТБ) із широкою лікарською стійкістю. Кожна третя людина у світі інфікована "дрімаючими" бацилами ТБ (тобто бактеріями ТБ). Люди занедужують ТБ тільки тоді, коли бактерії стають активними. Відбувається це при зниженні імунітету з якихось причин, наприклад, у результаті ВІЛ, старіння або яких-небудь захворювань. Як правило, ТБ можна вилікувати за допомогою чотирьох стандартних протитуберкульозних препаратів або препаратів першої лінії. При неправильному вживанні або призначенні цих ліків може розвинутися ТБ із множинною лікарською стійкістю (МЛС-ТБ). Для лікування МЛС-ТБ потрібна триваліша терапія препаратами другої лінії, які коштують дорожче й викликають більше побічних ефектів. ШЛС-ТБ може розвинутися в тому випадку, коли ці препарати другої лінії також неправильно застосовуються або призначаються й через це стають неефективними. У зв`язку з тим, що ШЛС-ТБ стійкий до препаратів і першої й другої лінії, вибір терапії суттєво обмежений. Тому життєво важливо проводити боротьбу із ТБ належним чином.

2. Якими є медичні визначення МЛС-ТБ і ШЛС-ТБ? МЛС-ТБ, або ТБ із множинною лікарською стійкістю, є особливою формою ТБ із лікарською стійкістю. Він розвивається у випадку стійкості бактерій ТБ, як мінімум, до ізоніазиду й рифампіцину - двох найпотужніших протитуберкульозних препаратів. ШЛС-ТБ є ТБ, який на додаток до лікарської стійкості, властивої для МЛС-ТБ, стійкий до всіх фторхінолонів і, як мінімум, до одного із трьох ін`єкційних препаратів другої лінії (капреоміцину, канаміцину або амікацину). Таке визначення ШЛС-ТБ було прийняте Глобальною цільовою групою ВООЗ із ШЛС-ТБ у жовтні 2006 року.

3. Як люди інфікуються ШЛС-ТБ?

Люди, хворі на легеневий ТБ (тобто ТБ легенів - органа, найбільш уразливого до цієї хвороби), часто є заразними й можуть розповсюджувати хвороба при кашлі, чханні або просто при розмові, тому що при цьому бактерії потрапляють у повітря. Для інфікування людині досить вдихнути лише невелику кількість цих бактерій (однак тільки незначна частка людей занедужує на ТБ). Іноді (у випадку, коли бактерії передаються людиною, хворою на ТБ із лікарською стійкістю) бактерії вже стійкі до ліків. Другим шляхом розвитку МЛС-ТБ і ШЛС-ТБ є безпосередня поява в ТБ пацієнта лікарської стійкості. Це може відбутися у випадку неправильного застосування або призначення ліків, що трапляється при поганій організації програм із боротьби з ТБ, наприклад, при неналежній підтримці пацієнтів під час проведення повного курсу лікування; у випадку призначення неправильного лікування або неправильної дози ліків, або призначення ліків на занадто короткий період часу; при нерегулярному постачанні ліками клінік, що розподіляють препарати; або при поганій якості ліків.

4. Наскільки легко поширюється ШЛС-ТБ?

Цілком ймовірно, немає різниці між швидкістю передачі ШЛС-ТБ і будь-яких інших форм ТБ. Поширення бактерій ТБ залежить від таких факторів, як кількість і концентрація заразних людей у якому-небудь місці, де присутні люди, піддані високому ризику інфікування (такі, як люди з ВІЛ/СНІДом). Ризик інфікування зростає в міру збільшення часу перебування в одному приміщенні раніше не інфікованої людини й заразної людини. Ризик поширення інфекції зростає там, де спостерігається висока концентрація бактерій ТБ - у таких закритих просторах, як переповнені будинки, лікарні або в`язниці. Ризик зростає ще більше при поганій вентиляції. При належному лікуванні пацієнтів з інфекційним ТБ ризик поширення інфекції знижується й, в остаточному підсумку, зводиться до нуля.

5. Чи можна лікувати й виліковувати ШЛС-ТБ?

Так, у деяких випадках. Ряд країн з належними програмами боротьби проти ТБ продемонстрував, що лікування хворих людей можливе в 30 % випадків. Але успішні результати значною мірою залежать також від ступеня лікарської стійкості, ступеня важкості хвороби й від стану імунної системи пацієнта. Надто важливо, щоб лікарі, які лікують пацієнтів із ТБ, знали про можливу лікарську стійкість і мали доступ до лабораторій, які можуть поставити своєчасний і точний діагноз для того, щоб якомога раніше розпочати ефективне лікування. Для ефективного лікування необхідно, щоб лікарі, які мають особливий досвід у лікуванні таких випадків захворювання, мали доступ до всіх шести класів лікарських препаратів другої лінії.

6. Наскільки розповсюджений ШЛС-ТБ?

На цей момент ми не знаємо, але ШЛС-ТБ зустрічається рідко. Проте, за оцінками ВООЗ, у 2004 році в усьому світі було зареєстровано майже півмільйона випадків МЛС-ТБ, що, як правило, передує появі ШЛС-ТБ. Ми також знаємо, що результати єдиного проведеного на сьогодні глобального дослідження свідчать про те, що в деяких районах, цілком ймовірно, до 19 % випадків МЛС-ТБ фактично були випадками ШЛС-ТБ, але це зустрічалося рідко. Можливість появи ШЛС-ТБ існує скрізь, де ліки другої лінії для лікування МЛС-ТБ застосовуються неправильно. У терміновому порядку проводяться дослідження для одержання додаткової інформації.

7. Як людина може заразитися ШЛС-ТБ?

Більшість здорових людей з нормальним імунітетом можуть ніколи не занедужати на ТБ, якщо вони не будуть мати тісних контактів із заразними хворими, що не одержують терапії або одержують терапію протягом менше одного тижня. Навіть тоді в 90 % людей, інфікованих бактеріями ТБ, хвороба ніколи не розвинеться. Це стосується як "звичайного" ТБ, так і до ШЛС-ТБ. Однак ВІЛ-інфіковані люди, що мають тісні контакти з людьми, хворими на ТБ, з більшою ймовірністю можуть заразитися й занедужати на ТБ. Люди, хворі на ТБ, які спілкуються з ВІЛ-інфікованими особами, повинні дотримуватися належної гігієни при кашлі, наприклад, закривати рот хусткою під час кашлю або навіть, на ранніх стадіях лікування, використовувати хірургічні маски, особливо у закритих приміщеннях з поганою вентиляцією. Ризик інфікування ТБ на відкритому повітрі дуже незначний. Загалом, імовірність інфікування ШЛС-ТБ ще нижча, ніж імовірність інфікування звичайним ТБ, тому що випадки ШЛС-ТБ дотепер зустрічаються вкрай рідко.

8. Як людина, уже хвора на "звичайний" ТБ, тобто ТБ із лікарською чутливістю, може уникнути розвитку ШЛС-ТБ?

Найважливішим для пацієнта є продовження приймання всіх лікарських препаратів у точній відповідності до медичних приписів. Не можна пропускати жодної дози, і це особливо важливо в тому випадку, коли ліки необхідно приймати через день (у випадку так званої інтермітирувальної терапії). Крім того, лікування необхідно довести до самого кінця. Якщо пацієнт страждає від побічних ефектів ліків (наприклад, погано переносить прийняті таблетки), він повинен повідомити про це своєму лікареві або медичній сестрі, тому що часто можна знайти просте рішення виниклої проблеми. Якщо ж пацієнт повинен виїхати з якої-небудь причини, він повинен переконатися в тому, що взятих із собою таблеток йому вистачить на увесь час поїздки.

9. Чому ми ніколи раніше не чули про ШЛС-ТБ? Протягом ряду років ми спостерігали у світі окремі випадки ТБ із украй високою лікарською стійкістю, що сьогодні ми називаємо ШЛС-ТБ. Усі ліки, застосовувані проти ТБ, існують уже давно. При їхньому неналежному застосуванні розвивається стійкість. Завдяки регулярним оглядам лікарської стійкості, які ми почали проводити лише нещодавно, охоплюючи дедалі більше країн, а також поліпшенню лабораторного потенціалу надходить чимраз більше повідомлень про такі випадки захворювання. Це призвело до ретельнішого вивчення проблеми й появі цієї назви.

10. Як країни проводять профілактику ШЛС-ТБ?

Країни можуть запобігти ШЛС-ТБ, забезпечивши роботу своїх національних програм боротьби проти ТБ і всіх лікарів, що лікують людей, хворих на ТБ, відповідно до "Міжнародних стандартів лікування ТБ". У цьому документі особливо підкреслюється важливість визначення правильного діагнозу й проведення належного лікування всіх пацієнтів із ТБ, включаючи ТБ із лікарською стійкістю; забезпечення регулярного, своєчасного постачання усіх протитуберкульозних препаратів; належного призначення протитуберкульозних препаратів і підтримки пацієнтів з метою максимально точного виконання запропонованої схеми приймання ліків; догляду за пацієнтами із ШЛС-ТБ у центрах з належною вентиляцією й максимального обмеження їх контактів з іншими пацієнтами, зокрема, з ВІЛ-інфікованими, особливо на ранніх стадіях лікування, коли рівень інфекційності ще не знижений у результаті лікування.

11. Чи може протитуберкульозна вакцина, відома як вакцина БЦЖ, запобігати ШЛС-ТБ?

Вакцина БЦЖ запобігає важким формам ТБ у дітей, такі як туберкульозний менінгіт. Ймовірно, БЦЖ може також запобігати важким формам ТБ у дітей навіть у випадку впливу на них ШЛС-ТБ, але вона може бути менш ефективною для профілактики легеневого ТБ - найпоширенішої й інфекційної форми ТБ - у дорослих людей. Тому, цілком ймовірно, значення БЦЖ у профілактиці ШЛС-ТБ досить обмежене. Терміново необхідні нові вакцини, над якими активно працюють ВООЗ і члени Партнерства "Зупинити ТБ".

12. Який зв`язок між ШЛС-ТБ і ВІЛ/СНІДом? Чому в деяких районах ШЛС-ТБ так тісно пов`язаний або асоціюється з ВІЛ? Чи дійсно більшість людей з ВІЛ-ТБ зараз інфіковані МЛС-ТБ і ШЛС-ТБ? ТБ є найпоширенішою інфекцією людей з ВІЛ/СНІДом, тому що дуже багато людей уже інфіковані бактеріями ТБ (див. пункт 1 вище). У тих районах, де найпоширеніший ШЛС-ТБ, ВІЛ-інфіковані люди через свій ослаблений імунітет зазнають вищого ризику інфікування ШЛС-ТБ у порівнянні з людьми, у яких немає ВІЛ. Якщо в цих районах багато ВІЛ-інфікованих людей, то між ШЛС-ТБ і ВІЛ буде спостерігатися міцний зв`язок. На щастя, у більшості районів з високими коефіцієнтами ВІЛ ШЛС-ТБ не має широкого розповсюдження. Через це в більшості людей з ВІЛ, у яких розвивається ТБ, хвороба чутлива до ліків, тобто є звичайним ТБ і може лікуватися за допомогою стандартних протитуберкульозних препаратів першої лінії (див. пункт 1 вище). Для людей з ВІЛ-інфекцією лікування антиретровірусними препаратами, цілком ймовірно, знизить ризик інфікування ШЛС-ТБ так само, як таке лікування знижує ризик інфікування звичайним ТБ.

13. Як довідатися, чи хворий я на ТБ або ШЛС-ТБ?

Симптоми ШЛС-ТБ не відрізняються від симптомів звичайного ТБ, або ТБ із лікарською чутливістю: кашель із виділенням густого, мутного слизу (або мокротиння), іноді із кров`ю, протягом більше 2 тижнів; підвищена температура, озноб і нічний піт; утома й м`язова слабкість; втрата ваги; і в деяких випадках задишка й біль у грудях. Якщо у вас ці симптоми, це не означає, що у вас ШЛС-ТБ, але це означає, що ви повинні звернутися до лікаря й пройти обстеження. Якщо ви вже хворі на ТБ та приймаєте ліки і якщо через кілька тижнів лікування, принаймні, деякі із цих симптомів не покращилися, вам слід проінформувати про це свого лікаря або медичну сестру.

14. Чи безпечно подорожувати в ті райони, де виявлений ШЛС-ТБ? ШЛС-ТБ виявлений у кожному регіоні світу, однак дотепер він зустрічається вкрай рідко. Контакти з особами, хворими на ШЛС-ТБ, найнебезпечніші для тих, у кого ослаблений імунітет до інфекційних хвороб у зв`язку з ВІЛ-інфекцією або якими-небудь іншими хворобами, які можуть послабляти імунітет. Таким людям рекомендується також уникати відвідувати райони підвищеного ризику, де не вживаються заходи для інфекційного контролю. Самі по собі авіаперельоти сполучені лише з незначним ризиком інфікування ТБ у будь-якій його формі. Людям, які мають сумніви щодо поїздок до країн із ШЛС-ТБ або інших загроз для здоров`я, слід звертатися за порадою до свого лікаря, до відповідних національних інстанцій або на перевірені веб-сайти для мандрівників, такі як http://www.who.int/topics/travel/en/

15. Що потрібно зробити у випадку контакту з людиною, яка хвора або в якої підозрюється ШЛС-ТБ?

Кожний, хто мав контакт із людиною, яка хвора або в якої підозрюється ШЛС-ТБ, повинен проконсультуватися зі своїм лікарем або в місцевій ТБ клініці й пройти обстеження для з`ясування, чи є в нього ТБ. Це особливо важливо у випадку появи яких-небудь симптомів ТБ (див. пункт 13 вище). При кашлі необхідно надати зразок мокротиння для тестування на наявність ТБ. У клініці будуть проведені деякі інші тести, включаючи шкірні проби й рентгенівський знімок грудей. У випадку виявлення ТБ буде розпочате лікування ліками, які найбільше підходять для конкретної форми ТБ. Якщо буде отримане яке-небудь свідчення про інфікування бактеріями ТБ, але не про захворювання ТБ, може бути призначене превентивне лікування (вибір ліків ґрунтуватиметься на відомій моделі лікарської стійкості) або ж таку людину можуть просто попросити регулярно проходити перевірки.

16. Які небезпеки становить ШЛС-ТБ для працівників охорони здоров`я, зокрема, для тих, які можуть бути ВІЛ-позитивними?

Для захисту працівників охорони здоров`я, які можуть контактувати з пацієнтами, що мають інфекційний ТБ, у медичних установах необхідно постійно вживати суворих заходів із інфекційного контролю. Працівникам охорони здоров`я також рекомендується переконатися в тому, що вони знають свій ВІЛ-статус для того, щоб не зазнати ризику інфікування.

17. Як швидко може бути діагностований ШЛС-ТБ?

Це залежить від доступу пацієнта до медико-санітарних служб. При виявленні в мокротинні бактерій ТБ діагноз ТБ може бути поставлений через 1-2 дні, але отриманий результат не дозволить визначити, чи чутливий ТБ до ліків або стійкий. Для оцінки лікарської чутливості необхідно культивувати бактерії й проводити тестування у відповідній лабораторії. При цьому для постановки остаточного діагнозу, особливо у випадку ШЛС-ТБ, може знадобитися від 6 до 16 тижнів. Для скорочення часу, необхідного для діагностування, терміново необхідні нові методики для швидкої діагностики ТБ.

18. Що робить ВООЗ в галузі боротьби проти ШЛС-ТБ?

По-перше, ВООЗ забезпечує одержання органами охорони здоров`я, відповідальними за боротьбу проти ТБ, точної інформації щодо ШЛС-ТБ. По-друге, ВООЗ привертає увагу до того факту, що належна боротьба із ТБ, насамперед, запобігає появі лікарської стійкості, а належне лікування МЛС-ТБ запобігає появі ШЛС-ТБ. Це повністю відповідає новій "Стратегії боротьби із ТБ", прийнятій у березні 2006 року. По-третє, ВООЗ поширює керівні принципи із боротьби з МЛС-ТБ для керівників національних програм із боротьби з ТБ, опубліковані в травні 2006 року, для сприяння країнам у створенні ефективних програм із боротьби проти ТБ із лікарською стійкістю. По-четверте, департаменти ВООЗ із боротьби з ТБ і ВІЛ координують міжнародні відповідні заходи за допомогою Глобальної цільової групи ВООЗ із ШЛС-ТБ, яка провела свою першу нараду в жовтні 2006 року. Остання інформація й регулярно обновлювані дані з ШЛС-ТБ, а також інші відомості щодо ТБ будуть публікуватися на веб-сайті ВООЗ "Зупинити ТБ" і на веб-сайті Партнерства "Зупинити ТБ".

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