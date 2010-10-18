На півдні хочуть побудувати колонію для хворих на туберкульоз

У мерії Херсона пропонують побудувати новий слідчий ізолятор і колонію хворих на туберкульоз (колонія 61) ув’язнених поблизу селища Наддніпрянське Дніпровського району Херсона.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі мерії Херсона.

“Найбільш відповідним для розміщення СИЗО і лікувального закладу для хворих на туберкульоз ув’язнених є земельна ділянка на території Наддніпрянської селищної ради. Таке рішення ухвалено в ході спільної наради представників мерії і управління Державного департаменту України з питань виконання покарань в Херсонській області", - процитувала прес-служба мерії головного архітектора Херсона Григорія ХОДІНА.

Також повідомляється, що вибрана ділянка площею близько 31,4 га зараз знаходиться в оренді і використовується для сільського господарстві. Термін оренди завершується в 2011 році. Учасники згаданої наради вирішили звернутися до голови Херсонської облдержадміністрації Миколи КОСТЯКА з клопотанням про надання дозволу на розробку містобудівного обгрунтування будівництва СІЗО та колонії лікарні поблизу Наддніпрянського з подальшим відчуженням ділянки для громадських потреб.

Як повідомляв УНІАН, керівництвом центрального апарату кримінально-виконавчої служби України, у зв`язку з аварійним станом режимного корпусу 2 СІЗО, розташованого в центрі Херсона, в серпні поточного року ухвалено рішення про переведення 650 ув’язнених до аналогічних установ Запоріжжя, Вінниці, Дніпропетровська, Кривого Рогу і Миколаєва. У СІЗО залишилися ще близько 750 ув’язнених.

Нинішня будівля СІЗО 61 було споруджено для засуджених, хворих туберкульозом.