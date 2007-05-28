Державна служба лікарських засобів і виробів медичного призначення

На виконання Указу Президента України від 7 лютого 2003 р. N 91 (91/2003) "Про заходи щодо поліпшення забезпечення населення лікарськими засобами і виробами медичного призначення, а також підвищення ефективності державного управління у цій сфері" Кабінет Міністрів України постановив утворити у складі Міністерства охорони здоров`я на базі Державного департаменту з контролю за якістю, безпекою та виробництвом лікарських засобів і виробів медичного призначення, що ліквідується, Державну службу лікарських засобів і виробів медичного призначення як урядовий орган державного управління. Маючи перед собою важливу мету – забезпечення населення України якісними медичними препаратами, всього за рік – час існування – вона стала дієвим державним органом, який координує всі аспекти фармацевтичної діяльності та активно працює над формуванням позитивного іміджу української продукції на світовому ринку.

Державна служба у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, Положенням про Державну Службу та наказами МОЗ. Державна служба у межах своїх повноважень організовує виконання законів та інших нормативно-правових актів, здійснює систематичний контроль за їх реалізацією. Державна служба узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до сфери її діяльності, розробляє пропозиції щодо вдосконалення цього законодавства та в установленому порядку вносить їх на розгляд МОЗ.

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