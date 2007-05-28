Але є й обов`язки громадян щодо здоров`я…

17:29, 28 травня 2007
Зупинимо туберкульоз
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Згідно статті 10 Закону України "громадяни України зобов`язані

Згідно статті 10 Закону України "Основи законодавства України про охорону здоров`я" громадяни України зобов`язані:

• піклуватись про своє здоров`я та здоров`я дітей, не шкодити здоров`ю інших громадян;

• у передбачених законодавством випадках проходити профілактичні медичні огляди і робити щеплення;

• подавати невідкладну допомогу іншим громадянам, які знаходяться у загрозливому для їх життя і здоров`я стані;

• виконувати інші обов`язки, передбачені законодавством про охорону здоров`я.

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