Але є й обов`язки громадян щодо здоров`я…
17:29, 28 травня 2007Зупинимо туберкульоз
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Згідно статті 10 Закону України "громадяни України зобов`язані
Згідно статті 10 Закону України "Основи законодавства України про охорону здоров`я" громадяни України зобов`язані:
• піклуватись про своє здоров`я та здоров`я дітей, не шкодити здоров`ю інших громадян;
• у передбачених законодавством випадках проходити профілактичні медичні огляди і робити щеплення;
• подавати невідкладну допомогу іншим громадянам, які знаходяться у загрозливому для їх життя і здоров`я стані;
• виконувати інші обов`язки, передбачені законодавством про охорону здоров`я.
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