Але є й обов`язки громадян щодо здоров`я…

Згідно статті 10 Закону України "Основи законодавства України про охорону здоров`я" громадяни України зобов`язані:

• піклуватись про своє здоров`я та здоров`я дітей, не шкодити здоров`ю інших громадян;

• у передбачених законодавством випадках проходити профілактичні медичні огляди і робити щеплення;

• подавати невідкладну допомогу іншим громадянам, які знаходяться у загрозливому для їх життя і здоров`я стані;

• виконувати інші обов`язки, передбачені законодавством про охорону здоров`я.