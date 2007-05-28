Як проконтролювати якість медичної допомоги
Куди звертатися, якщо Вам надали медичну допомогу неналежної якості?
Куди звертатися, якщо Вам надали медичну допомогу неналежної якості?
Маєте знати, що контроль над службами швидкої допомоги, лікарні, поліклініки здійснюють:
• Міністерство Охорони Здоров`я (http://www.moz.gov.ua/ua/main/siterubr/);
• Органи управління охорони здоров`я на місцевому рівні;
• Головний лікар медичної установи.
Тому, якщо Вам надали медичну допомогу неналежної якості, з порушеннями, або не в повному обсязі, Ви можете звернутися:
• до Головного лікаря;
• до Управління охорони здоров`я району;
• до Управління охорони здоров`я міста;
• до Управління захисту прав споживачів;
• до Міністерства Охорони Здоров`я України;
• до суду.
Ви також маєте право подати позовну заяву до суду і до Управління захисту прав споживачів