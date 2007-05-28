Як проконтролювати якість медичної допомоги

Куди звертатися, якщо Вам надали медичну допомогу неналежної якості?

Маєте знати, що контроль над службами швидкої допомоги, лікарні, поліклініки здійснюють:

• Міністерство Охорони Здоров`я (http://www.moz.gov.ua/ua/main/siterubr/);

• Органи управління охорони здоров`я на місцевому рівні;

• Головний лікар медичної установи.

Тому, якщо Вам надали медичну допомогу неналежної якості, з порушеннями, або не в повному обсязі, Ви можете звернутися:

• до Головного лікаря;

• до Управління охорони здоров`я району;

• до Управління охорони здоров`я міста;

• до Управління захисту прав споживачів;

• до Міністерства Охорони Здоров`я України;

• до суду.

Ви також маєте право подати позовну заяву до суду і до Управління захисту прав споживачів