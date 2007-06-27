ВР вдосконалить механізм забезпечення сфери оздоровлення та відпочинку дітей

Верховна Рада прийняла у першому читанні проект закону України „Про оздоровлення та відпочинок дітей”.

Як передає кореспондент УНІАН, "за" проголосували 263 із 271 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Законопроект визначає наступну систему оздоровлення та відпочинку дітей:

- спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади в сфері оздоровлення та відпочинку дітей;

- міністерства та інші центральні органи виконавчої влади, до сфери управління яких належать дитячі заклади оздоровлення та відпочинку;

- місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування;

- професійні спілки, фонди, об`єднання громадян;

- підприємства, установи та організації, до складу яких входять дитячі заклади оздоровлення та відпочинку;

- дитячі заклади оздоровлення та відпочинку.

Проектом наводиться перелік повноважень спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади, Міністерства та інших центральних органів виконавчої влади, до сфери управління яких належать дитячі заклади оздоровлення та відпочинку дітей, місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, професійні спілки, об`єднання громадян, фонди, підприємства, установи та організації у сфері оздоровлення та відпочинку дітей.

Для забезпечення належного рівня оздоровлення та відпочинку дітей, послуги у сфері оздоровлення та відпочинку дітей підлягають сертифікації. Порядок та перелік послуг з оздоровлення та відпочинку дітей, які підлягають сертифікації та уповноважені органи, що здійснюють сертифікацію, визначатиметься Кабінетом Міністрів України. Діти на час перебування у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку підлягатимуть обов`язковому страхуванню від нещасного випадку. Порядок та умови страхування визначатимуться Кабінетом Міністрів України.

Дитячі заклади оздоровлення та відпочинку незалежно від форми власності можуть функціонувати як юридичні особи або можуть не мати статусу юридичної особи і перебувати у складі підприємств, установ та організацій.

Проект наводить виключний перелік підстав, при настанні яких дитині може бути відмовлено у прийомі до оздоровчого закладу. До числа таких підстав віднесено: відсутність путівки, невідповідність віку дитини встановленим вимогам, відсутність у неї спеціальної медичної довідки.

Дитячі заклади оздоровлення та відпочинку, що повністю фінансуються з державного або місцевих бюджетів, можуть надавати платні послуги відповідно до переліку, затвердженого Кабінетом Міністрів України.