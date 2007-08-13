Призначено заступників голови Комітету з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу

Кабінет міністрів України розпорядженням № 628-р від 8 серпня 2007 року призначив двох заступників голови Комітету з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та іншим соціально небезпечним хворобам.

Текст відповідного розпорядження за підписом прем’єр-міністра України Віктора ЯНУКОВИЧА розміщений на Урядовому порталі.

Згідно з розпорядженням, заступниками голови Комітету призначено Ольгу СТЕЛЬМАХ та Олену ЄЩЕНКО.

Довідка УНІАН. Комітет з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та іншим соціально небезпечним хворобам утворено постановою Кабінету міністрів № 759 від 31 травня 2006 року. Комітет є урядовим органом державного управління, який діє у складі Міністерства охорони здоров’я і йому підпорядковується.

Основними завданнями Комітету є участь у реалізації державної політики і виконання відповідно до законодавства контрольно-наглядових функцій у сфері запобігання поширенню ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших соціально небезпечних хвороб, перелік яких визначає МОЗ; узагальнення практики застосування законодавства з питань, що належать до компетенції Комітету, розроблення і внесення на розгляд МОЗ пропозицій щодо його вдосконалення; науково-експертне, аналітичне, інформаційне і методичне забезпечення виконання державних програм у сфері запобігання поширенню ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших соціально небезпечних хвороб; участь у формуванні громадської думки щодо необхідності здійснення заходів із запобігання поширенню ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших соціально небезпечних хвороб; координація діяльності у зазначеній сфері закладів охорони здоров`я незалежно від їх підпорядкування.