Зараження на туберкульоз відбувається тільки повітряно-крапельним шляхом (при кашлі, чханні, розмові) від хворої до здорової людини.

Основні симптоми туберкульозу:

* кашель, що триває понад 2-3 тижні

* підвищена температура тіла понад 7 днів

* слабкість, поганий апетит

* безпричинна втрата маси тіла

* підвищена пітливість, особливо вночі

* кровохаркання

* біль в грудях

Якщо Вас турбує кашель, Ви хворієте 2-3 тижні і у вас є хоч один симптом, необхідно негайно звернутися до дільничного лікаря-терапевта.

Обстеження на туберкульоз займає небагато час, воно безболісне і безкоштовне. Діагноз встановлюється після дослідження мокротиння і рентгенологічного обстеження.

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