Найкраща профілактика туберкульозу - міцний імунітет і рання діагностика

УНАН спільно з фондом Р.Ахметова «Розвиток України», який реалізує програму "Зупинимо туберкульоз", розпочинає публікацію матеріалів, присвячену Всесвітньому дню боротьби з туберкульозом.

Найвищі показники щодо туберкульозу – в країнах Азії

У 2011 році у світі зареєстровано близько 8,7 млн випадків туберкульозу (ТБ), з них 13% — з поєднаною ВІЛ-інфекцією та 1,4 мільйона випадків смерті від туберкульозу, це - майже 1 мільйон випадків смерті серед ВІЛ-негативних та 430 000 випадків серед ВІЛ-позитивних осіб. найбільше число нових випадків туберкульозу було діагностовано в Азії, що склало 60% нових глобальних випадків. Проте найбільша частка нових випадків по відношенню до чисельності населення — понад 260 випадків на 100 000 населення — була зареєстрована в Африці на південь від Сахари.

У 1995 році ВООЗ офіційно оголосив епідемію туберкульозу в Україні. Найвищі показники захворюваності на туберкульоз були зафіксовані у 2005 р - до 100 випадків на 100 тисяч населення. Але вже за кілька років цей показник знизився на чверть. Експерти переконані, що такого результату вдалося досягти завдяки реалізації загальнодержавних програм протидії ТБ та широкому впровадженню сучасних підходів до організації боротьби з туберкульозом, які базуються на досвіді країн, яким вдалося перемогти це інфекційне захворювання.

У подоланні хвороби Україна орієнтується на досвід цивілізованих країн

У доповіді ВООЗ щодо глобальної боротьби з туберкульозом (2012 рік) було визнано, що Україна не належить до країн «з найбільшим тягарем захворювання». На сьогодні серед країн колишнього СРСР, нижчу ніж в Україні захворюваність на туберкульоз мають лише 3 країни Балтії. Вища ніж в Україні захворюваність на туберкульоз зареєстрована у Білорусі (на 3%), значно вища — у Росії (на 42%) та Казахстані (у 2 рази), а також у Молдові (у 2,5 рази).

Загальнодержавна програма протидії туберкульозу -- одна з небагатьох у галузі охорони здоров'я, яка останніми роками фінансується без скорочень та у затверджених спеціальним законом України обсягах. На сьогодні це близько 170 млн грн на рік із прогнозованим зростанням видатків вже з наступного року.

На ці кошти здійснюється щорічна централізована державна закупівля засобів для діагностики та лікування туберкульозу. У перерахунку на одного хворого на туберкульоз в Україні, який підлягає лікуванню згідно з Національним клінічним протоколом, ця сума складає 4,7 тис грн на рік.За словами головного позаштатного фтизіатра департаменту охорони здоров'я Донецької ОДА Ганни Ковальової Україна, згідно з даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, Україна повільно, але наполегливо рухається у напрямку подолання захворювання на туберкульоз.

"Наша держава виглядає далеко не гіршим чином на тлі інших країн СНД. Ми мусимо прийняти систему загально прийнятих координат. Це критерії, рекомендовані ВООЗ для глобальних, національних та регіональних туберкульозних програм. найближчим часом очікується запровадження Єдиної національної системи моніторингу і оцінки заходів загальнодержавної програми протидії туберкульозу з огляду на її кінцевий результат та економічну ефективність, як це робиться в усіх цивілізованих країнах світу. Наявність такої програми дозволить аргументовано реагувати на не завжди справедливу критику та поширену у суспільстві думку щодо критичної ситуації з туберкульозом в Україні", -- сказала Ковальова.

З 2007 року в Україніу сфері боротьби з туберкульозом працює фонд Ріната Ахметова «Розвиток України». За цей період фонд успішно реалізував регіональну програму протидії захворювання на туберкульоз у Донецькій області, а також першу фазу 9-го раунду проекту Глобального Фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією за компонентом «Туберкульоз». Результатом роботи регіональної програми в Донецькій області стало зниження захворюваності на туберкульоз на 26,5% в 2011 році порівняно з 2006 роком і зниження смертності від туберкульозу на 42% відповідно, а національна програма отримала найвищий рейтинг ефективності від Глобального Фонду – А1.

Збудник ТБ не боїться ані холоду, ані високих температур

Збудник захворювання – мікобактерія туберкульозу. Її унікальність у тому, що він є стійким до навколишнього середовища. Мікобактерія туберкульозу не боїться холоду і нетривалого впливу високих температур. Вона тривалий час зберігається у навколишньому середовищі: у пилу, ґрунті, снігу, льоді. Відомі випадки, коли у єгипетських мумій, в яких були ознаки туберкульозу костей, виділяли живу паличку Коха.

Інша особливість збудника туберкульозу полягає у тому, що він дуже давній: туберкульозні ураження хребта виявлені при дослідженні людини періоду неоліту приблизно 5000 років до нашої ери. Паличка Коха добре прилаштовується до людини, а людина до неї.

Збудник легко потрапляє в організм людини, проте, частіше не викликає захворювання, а вступає в «мирні» відносини з імунною системою організму, яка контролює його перебування в організмі. В «мирних» стосунках з людиною паличка Коха знаходиться в «сплячому» стані в організмах більшості інфікованих осіб, проте захворювання не розвивається протягом їхнього життя. Лише у 10 % осіб, які інфікувалися паличкою Коха, розвивається захворювання. Це насамперед особи з ослабленою імунною системою внаслідок багатьох захворювань. В першу чергу, ВІЛ-інфекція, яка вражає імунну систему, а також інші хвороби, які значно її ослаблюють: цукровий діабет, захворювання, при яких людина повинна приймати препарати, які пригнічують імунну систему (лікування онкологічних, ревматичних захворювань, профілактика відторгнення органів при їх трансплантації). Також у групі ризику – люди у яких імунна система зазнала ослаблення через надмірне перевантаження і виснаження організму. Такі стани бувають при перевтомі, надмірній праці і постійних стресових ситуаціях, поганому харчуванні (у тому числі виснажливих гіпокалорійних дієтах), зловживанні алкоголем, наркотиками, тютюном.

На туберкульоз можуть захворіти навіть особи з міцним імунітетом при масивному попаданні збудника захворювання в організм. Такі ситуації зазвичай виникають при близькому контакті з хворою на активний туберкульоз людиною через кашель, чхання, при розмові або попаданні в організм великої кількості повітря, яке заражене мікобактерією туберкульозу. Зараження може відбутися в закритих приміщеннях, які погано провітрюються, де перебуває або перебувала хвора на туберкульоз людина, у громадському транспорті, в магазині, кінотеатрі та будь-яких громадських приміщеннях з великим скупченням людей.

За словами лікаря-фтизіатра Донецької обласної туберкульозної лікарні Наталії Коханової, найкраща профілактика туберкульозу - це міцний імунітет і рання діагностика. «Важливо вчасно звернутися до лікаря, якщо почуваєшся недобре. Займатися самолікуванням, йти до аптеки і кпувати симптоматичні лікарські препарати – велика помилка. Це одна з основних причин виявляення туберкульозу у задавненій формі. Відтак лікування триватиме довше, побічні ефекти будуть більш вираженими, більше людей буде інфіковано. Кожен з нас має знати прояви туберкульозу - вони різноманітні і неспецифічні. Слабкість, підвищена стомлюваність, зниження маси тіла, пітливість в нічні години, підвищення температури тіла без видимої причини, біль у груднині, кашель протягом двох або більше тижнів, - все це симптоми туберкульозу, рання діагностика якого є запорукою успішного одужання», - наголошує лікар.

Софія Палій