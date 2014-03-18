Профілактика туберкульозу — це просто

Профілактика туберкульозу — річ досить проста. Людина мінімізує свої шанси захворіти на туберкульоз, якщо вона вестиме здоровий спосіб життя, регулярно харчуватиметься збалансованою і якісною їжею й уникатиме великого скупчення людей. Але при цьому всьому надзвичайно важливо не забувати раз на рік проходити флюорографічне обстеження. Адже чим раніше захворювання буде виявлено, тим ефективніше і швидше з ним буде покінчено.

Збудник туберкульозу чекає на нас повсюди: на ринках, у магазинах, у громадському транспорті й усюди, де масового скупчуються люди. Втім, далеко не кожен, хто отримує паличку Коха, невдовзі захворює. Із сотні здорових людей, котрі отримали «дозу збудника», у середньому лише у п`ятьох почнуть незабаром проявлятися симптоми хвороби, майже 5% — стійкі до інфекції. А решта 90% носитимуть збудника в організмі протягом усього життя, не становлячи небезпеки для оточуючих. У цих 90% ймовірність захворіти становить 5% протягом життя, і лише у 5–10% з них — внаслідок стресу, недоїдання, інших хвороб, алкогольної залежності, отруєнь або ж у старості.

Захворюванню більше всіх піддаються особи, які проживають в одній квартирі з хворою людиною. До групи ризику належать і працівники охорони здоров’я, і люди, які курять, вживають наркотики, а також бездомні й ув’язнені. Також особлива небезпека захворіти на цю недугу чатує на дітей, не вакцинованих проти туберкульозу. Зокрема, встановлено, що ймовірність захворіти дитині до 1 року становить сорок випадків із ста, у віці 1–4 роки — 20-25%.