Івано-Франківщина: новітнє медобладнання виявляє небезпечні форми туберкульозу удвічі швидше

Останні три роки ситуація – стабільна

Останні три роки ситуація щодо туберкульозу у регіонах України стабілізувалася, зокрема й на Івано-Франківщині. Регіон займає 10 місце щодо захворюваності на туберкульоз серед інших областей України.Це специфічний гірський регіон, тому виникають певні проблеми у своєчасному дообстеженні, проведенні профілактичних заходів у віддалених гірських районах. Тому фтизіатрична служба області займається не хаотично профілактикою, а чітко сплановано. Тому захворюваність в області серед дорослих на стабільному рівні.

За словами головного позаштатного спеціаліста з дитячої фтизіатрії Департамента охорони здоров’я ОДА Івано-Франківської області, в.о. заступника директора фтизіатрично-пульмонологічного центра з лікувальної роботи Марти Локатир, на тлі напруженої епідемічної ситуації із захворюваністю на туберкульоз та наявності лікарсько-стійких форм найбільш актуальними є прискорена діагностика туберкульозу і підвищення ефективності визначення лікарської чутливості культур мікобактерій туберкульозу до протитуберкульозних препаратів.

«Виявлення мікобактерій у різному патологічному матеріалі від пацієнтів - провідна ознака для встановлення діагнозу. Визначення лікарської чутливості надзвичайно важливо для характеристики епідеміологічної ситуації, прогнозування перебігу туберкульозного процесу у конкретного хворого, вибору раціональної схеми протитуберкульозної терапії і правильної оцінки ефективності лікування.Такі можливості з’явилися у наших фтизіатрів, зокрема йзавдяки фонду Ріната Ахметова «Розвиток України», який у жовтні 2012 року забезпечив область (на два роки швидше, ніж передбачалося) сучасним обладнанням для мікробіологічної лабораторії з діагностики туберкульозу, в тому числі мікробіологічний аналізатор BACTEC. Це обладнання дає можливість швидко виявити, на яку саме форму туберкульозу хвора особа, а також у найкоротші терміни призначити правильне лікування.», - зазначила Марта Локатир.

На туберкульоз може захворіти будь-хто

Є лише один відсоток людей, яким генетично не передається ця хвороба. Усі інші мають більшу чи меншу здатність захворіти, підкреслює фтизіатр Марта Локатир.

«Не хворіють ті люди, які, крім здорового способу життя, є людьми відповідальними до свого здоров’я. Вони знають, що слід дотримуватися усіх профілактичних заходів, які пропонує держава. Якщо є підозра на здоров’я у майбутньому, треба чітко виконувати рекомендації щодо профілактики», - каже лікар.

Основна локалізація туберкульозу - верхні відділи легень. Поки процес не опуститься вниз та не ушкодить бронх або велику судину і все закінчиться кашлем або кровохарканням, симптоми можуть і не з’явитися. А у хворого почнеться місцеве руйнування легеневої тканини, постійне отруєння організму туберкульозною паличкою.

Явні симптоми можуть проявитися у когось за три місяці, у когось за півроку, у когось за півтора року. Це залежить від імунних сил в організмі, чи були щеплення від туберкульозу, від наявності супутньої патології (зокрема, у дорослих цукровий діабет), чи вживає людина алкоголь або наркотики. А ще істотними чинниками є стреси, психотравми, можливі побутові негаразди, неправильне харчування.

Туберкульоз має приховані симптоми

За словами Марти Локатир, на Івано-Франківщині серед хворих на ТБ – 70% це асоціальний контингент: безробітні, заробітчани з ближнього та далекого зарубіжжя, нарко- та алкозалежні, колишні ув’язнені, решта 30% - це звичайні люди, наприклад, державні службовці (часто працівники пенітенціарної служби, управління внутрішніх справ).

«Щоб запобігти хворобі, кожна культурна людина має проходити флюорографічне обстеження не рідше, ніж один раз на два роки. Людина повинна хотіти бути здоровою», - каже лікар.

За її словами, якісне харчування, добрі житлові умови не можуть цілком убезпечити від хвороби. Потрібна також відповідальна поведінка людей.

«Якщо ви часто хворієте – то застуди, то бронхіт, то пневмонія, тривалий час кашляєте (туберкульозний кашель характерний – це покахикування на вдиху, і це часто списують на нервовий тік), то потрібно звернутись до лікаря. Туберкульоз небезпечний часто тим, що особа вже хвора на ТБ, але не має жодних скарг. А коли вже звертається до лікаря з явними ознаками хвороби, це значить, що є велика біда», - наголошує лікар.

Через неточну діагностику лікування може здорожчати у 10 разів

Основа лікування туберкульозу – специфічна терапія, тобто специфічні антибактеріальні препарати. Якщо вчасно почати лікуванняі правильно визначити чутливість, то на 6-місячний курс лікування достатньо витратити 500-600 гривень. Якщо ж хворий звернувся до лікаря із запущеною хворобою, чутливість до препаратів встановлено не вчасно, виникає ризик складного - резистентного чи мультирезистентного туберкульозу. Тоді вартість лікування зростає рівно у 10 разів.

«Ефективність лікування, а також скорочення термінів лікування та скорочення швидкості поширення інфекції залежить від того, наскільки швидко та своєчасно призначена терапія. Тому у нас, порівняно з 2012 роком, коли ще ми не мали BACTEC, у 2013 показники виявлення хворих на мультирезистентні форми туберкульозу зросли у 1,7 рази. Захворіти звичайним туберкульозом це вже є проблема. Але якщо хворіти на мультирезистетний туберкульоз і лікуватися неправильно безцільно 6 місяців, а потім знову починати усе заново, це було б значною проблемою», - зазначає Марта Локатир.

За словами фтизіатра, ,завдяки фонду Р.Ахметова, у регіоні введено у дію такий новітній метод виявлення туберкульозу, що дає можливість встановити діагноз «туберкульоз» протягом двох днів, а не двох місяців, як це було раніше.Тепер можна швидко встановити збудник в організмі і одночасно виявити, чи чутливий цей збудник до препаратів першого ряду. Це дозволяє у перші ж години правильно призначити лікування даному пацієнту.

За словами лікаря, фонд Ріната Ахметова також забезпечив усіх фтизіатрів області примірниками стандартизованогоуніфікованого клінічного протоколу лікування туберкульозу.