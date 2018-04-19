У Києві почали роботу пересувні цифрові флюорографи

Традиційно в цей день фонд Ріната Ахметова «Розвиток України» разом з партнерами в рамках програми «Зупинимо туберкульоз в Україні» проводить традиційну акцію з безкоштовного анонімного і безпечного обстеження на сучасних пересувних цифрових флюоромобілях*. Таке обстеження дає можливість раннього виявлення захворювань легень , включаючи туберкульоз , а також інших патологій грудної клітки. Виявлення хвороби на ранніх стадіях допомагає вчасно призначити лікування, що є запорукою успішного одужання.

«Цією акцією ми хочемо не тільки привернути увагу до проблеми туберкульозу і закликати людей відповідально ставитися до свого здоров'я, а й показати правильний алгоритм виявлення туберкульозу. Якщо людина виявила у себе симптоми туберкульозу – кашель більше 2-3 тижнів, рясне нічне потовиділення, слабкість, безпричинне зниження ваги, температуру 37-37,5С – необхідно звернутися до лікаря і пройти призначені обстеження: зробити флюорографію, здати аналіз мокротиння. Якщо раніше на постановку діагнозу «туберкульоз» витрачали до 2-х місяців, то зараз фонд Ахметова майже у всіх областях встановив сучасне обладнання, яке дозволяє поставити точний діагноз і призначити правильну схему лікування максимум за 2 дні. Також фонд впроваджує телемедицину у фтизіатрію, що допомагає з швидкою і точною постановкою діагнозу без необхідності вивозити пацієнта», – говорить Марія Маковецька, керівник відділу адвокації, комунікації та соціальної мобілізації фонду Ріната Ахметова.

Цього року акція проводиться фондом Ріната Ахметова спільно з Департаментом охорони здоров'я КМДА та ТМО «Фтизіатрія», МБФ «Міжнародний Альянс з ВІЛ / СНІДу в Україні» (Альянс), Товариством Червоного Хреста в Україні. Біля флюорографа на Південному залізничному вокзалі буде також працювати мобільна амбулаторія Альянсу, в якій 24-26 березня з 12:00 до 16:00 можна буде отримати консультацію лікаря-фтизіатра, ознайомитися з інформаційними матеріалами, а також пройти швидке тестування на ВІЛ. Департамент охорони здоров'я та ТМО «Фтизіатрія» забезпечили роботу лікаря - фтизіатра , а також машину для транспортування людей з підозрою на туберкульоз в протитуберкульозний диспансер для подальшого обстеження на сучасному діагностичному обладнанні, постановки діагнозу та лікування.

Андрій Клепіков, виконавчий директор Альянсу, зазначив: «Туберкульоз є основною причиною смерті серед людей з ВІЛ/СНІДом. Подолати цю страшну тенденцію можна, на практиці впроваджуючи поєднаний підхід до діагностики, лікування та профілактики ВІЛ/туберкульозу у представників уразливих груп. Специфіка роботи Альянсу в цій сфері – забезпечення раннього виявлення туберкульозу серед представників груп ризику, своєчасного і безперешкодного доступу до медичних послуг. Протягом 2013 рокускринінгом було охоплено 12305 клієнтів проекту, діагностику туберкульозу пройшли 5698 клієнтів (46,3%), виявлено 626 (11%) випадків туберкульозу. Результати говорять самі за себе: серед уразливих груп виявлення туберкульозу майже в 5 разів вище, ніж серед загального населення!»

Біля флюорографа на Південному залізничному вокзалі представники Товариства Червоного Хреста в Україні інформуватимуть про основні симптоми туберкульозу, пропонуватимуть пройти безкоштовне обстеження.

Ініціатива обстеження на безкоштовному мобільному цифровому флюорографі показала свою ефективність у виявленні підозр туберкульозу в місцях скупчення представників «груп ризику», зокрема, на вокзалах. Тому цього року фонд Ріната Ахметова ухвалив рішення поставити два флюоромобіля на вокзалах.

Пройти обстеження на флюорографах всі бажаючі зможуть з 24 по 28 березня за таким графіком:

24 березня

• Південний залізничний вокзал (перед входом), з 10:30 до 18:00 (обід з 13:00 до 14:00).

25 березня

• Південний залізничний вокзал (перед входом), з 09:00 до 18:00 (обід з 13:00 до 14:00).

• Автостанція «Поділ» (вул. Нижній Вал, 15А), з 09:00 до 18:00 (обід з 13:00 до 14:00).

26 березня

• Південний залізничний вокзал (перед входом), з 09:00 до 18:00 (обід з 13:00 до 14:00).

• Центральний автовокзал (просп. Науки, 1/2), з 09:00 до 18:00 (обід з 13:00 до 14:00).

27 і 28 березня

• Вул. Хрещатик, 38 (біля ЦУМу), з 09:00 до 18:00 (обід з 13:00 до 14:00).

Починаючи з 2007 року, фонд Ріната Ахметова «Розвиток України» реалізує програму «Зупинимо туберкульоз в Україні», спрямовану на подолання епідемії в країні шляхом розширення доступу до високоякісних послуг з ранньої діагностики та лікування захворювання.

За цей період фонд успішно реалізував регіональну програму протидії захворюванню на туберкульоз у Донецькій області, а також 1-у фазу 9-го раунду гранту Глобального фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією за компонентом «Туберкульоз». Результатом роботи регіональної програми в Донецькій області стало зниження захворюваності на туберкульоз на 26,5% в 2011 році порівняно з 2006 роком і зниження смертності від туберкульозу на 42% відповідно. Національна програма «Зупинимо туберкульоз в Україні», основним реципієнтом якої майже 3 роки був фонд Ріната Ахметова, за 1-у фазу 9-го раунду отримала від Глобального фонду найвищий рейтинг ефективності – А1. Це стало можливим завдяки ефективній роботі всіх партнерів – субреципієнтів програми, в результаті було перевиконано 10 з 15 індикаторів (офіційний лист від Глобального фонду від 27.02.2014).

Незважаючи на те, що фонд передав реалізацію 2-ї фази 9-го раунду гранту Глобального фонду ДУ «Український центр контролю за соціально-небезпечними захворюваннямиМОЗ України», фонд Ріната Ахметова продовжує свою діяльність у сфері боротьби з туберкульозом і реалізує такі проекти:

• підвищення потенціалу системи охорони здоров'я України шляхом поліпшення управління (лідерство, моніторинг та оцінка, розвиток кадрових ресурсів);

• забезпечення впровадження швидких лабораторних методів діагностики;

• здійснення міжнародного моніторингу та оцінки та проведення експертизи виконання національної програми протидії туберкульозу;

• практичне навчання лікарів та впровадження національних і міжнародних стандартів лікування туберкульозу;

• підвищення рівня поінформованості населення з профілактики та лікування туберкульозу.

За 7 років успішної роботи в сфері боротьби з туберкульозом фонд Ріната Ахметова отримав високий рівень експертизи та досвіду і готовий до об'єднання зусиль з усіма ключовими гравцями у сфері боротьби з туберкульозом для досягнення основної мети – подолання епідемії туберкульозу в Україні.