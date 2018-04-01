Дитячий фтизіатр Марта Локатир: діти в Україні почали хворіти на "дорослі" форми туберкульозу

Проблема туберкульозу серед дітей є надзвичайно актуальною, оскільки діти в десятки разів вразливіші за дорослих щодо ризику зараження і захворювання на цей недуг. За своїми анатомо-фізіологічними особливостями вони є найбільш чутливими до туберкульозної інфекції.

До досягнення 18 років практично усе населення вже є інфікованим, але не усі хворіють. Не хворіють ті, хто вчасно прислухалися до порад лікарів, ті, кому було вчасно зроблено щеплення ТБ, або було зроблено ревакцинацію. У таких осіб лишається імунна відповідь, тобто алергічний слід, що організм переніс інфекцію і вона не є активною. Тому після 18 років проба Манту не є актуальною.

На Івано-Франківщині 40% дітей, які захворіли на туберкульоз, живуть у кризових родинах, де батьки ведуть асоціальний спосіб життя, напівсироти, сироти, емігранти.

Фтизіатри регіону з року у рік ретельно вивчали ситуацію щодо захворюваності на туберкульоз і виявили, що в основному підлітки хворіють у віці 16 років. Тому по департаменту охорони здоров’я видано наказ що обов’язкових профілактичних оглядів підлітків віком 15, 16, 17 років. 70 % дітей, які захворіли на туберкульоз минулого року, це особи віком 16 років і старше. Якщо б ми знехтували профілактичними оглядами у 16 років ми би за рік мали хворих із занедбаними формами, властиві дорослим людям. Занедбана форма – це руйнування легеневої тканини, масивне виділення паличок, тривале, дорого вартісне лікування.

Мене дуже тішить, як дитячого фтизіатра, що туберкульоз у підлітків був виявлений саме під час профілактичних оглядів.

Показники захворюваності серед дітей і підлітків знижуються: у 2012 році було 14 підлітків, які захворіли на туберкульоз, у 2013 – на 2 випадки стало менше. Це стало можливим, зокрема й тому, що серед 12 - 68% були виявлені саме під час туберкулінодіагностики. Завдяки тому, що було вчасно проведено тестування, поставлений діагностичний тест, і за його результатами діти були вчасно скеровані до фтизіатра. У дітей були виявлені малі форми туберкульозу, які властиві для дитячого віку.

Мала форма туберкульозу є поширена, вона не призводить до руйнування легеневої тканини, не супроводжується масивним виділенням мікобактерії у повітря. Діти з малими формами туберкульозу не є небезпечними для оточуючих. І якщо правильно призначити лікування, захворювання проходить безслідно.

Однак, підлітки останнім часом почали хворіти на форми туберкульозу властиві дорослим. Ця тенденція властиві країні у цілому. Це може бути зумовлено акселерацією, інтенсивним ростом, різкими змінами у гормональному фоні, супутні патології.

На жаль, молодь нашої країни у абсолютній своїй кількості не є здоровою. І вже у 15-16 років мають хронічні захворювання. Потужними негативними чинниками є також раннє статева життя, вживання алкоголю (епізодичне чи хронічне), тютюнопаління (яке призводить до токсичного ураження верхніх дихальних шляхів). Усе це є поживним середовищем для палички туберкульозу.

Якщо вчасно не виявити туберкульоз, батьки мають звернути увагу на те, що дитина починає помалу «згасати», відмовляється від їжі, у неї з’являється нічна пітливість, вона швидко втомлюється, з’являється лихоманковий рум’янець, очки блищать, з часом з’являється субфебрильна – вечорами до 37,5С.

Але до цього не можна доводити. Манту для того й робиться, щоб запобігти розвитку інфекції у дитячому організмі. Перша позитивна проба свідчить про те, що є біда, є загроза, в організм потрапила хвороботворна інфекція. Щоб її зупинити лікар призначає профілактичне лікування. Якщо батьки нехтують або пробою Манту, або зробили її, а до лікаря не звернулися вчасно, це призводить до розвитку захворювання. Що пізніше батьки звернуться до лікаря, то вища загроза щодо розвитку у дітей до 14 років форм туберкульозу не властивим дітям. Це означає, що у дитини може розвиватися руйнування легеневої тканини, утворення каверн (або по-простому дірки), перебіг хвороби супроводжуватиметься виділенням паличок. Також небезпечний нерегулярний прийом ліків у дітей, який призводить до нечутливості паличок до ліків. Внаслідок цього розвиваються резистентні форми туберкульозу.

Якщо дитина вперше інфікована, якщо дитина мала контакти з хворими на туберкульоз, така дитина має бути обстежена, має отримати свій курс хіміопрофілактики, що спрямований на припинення розмноження мікобактерій туберкульозу в організмі. Якщо цей курс не пройти ця паличка має здатність осідати у найбільш ураженому органі нашого організму.