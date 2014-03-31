Зафіксовано випадки зараження мікобактеріями туберкульозу від хатніх котів

Міністерство охорони здоров'я Великобританії повідомило про два випадки зараження людей туберкульозом після контакту з домашніми кішками, хворими «бичачим туберкульоз». Результати дослідження були опубліковані в журналі Veterinary Record, пише Медпортал.

Туберкульоз великої рогатої худоби (так званий «бичачий туберкульоз») викликають бактерії Mycobacterium bovis, які входять до групи близькоспоріднених видів M. tuberculosis - мікобактерій, що викликають туберкульоз у людини. M. bovis може «перетинати» видовий бар'єр і служить причиною розвитку туберкульозу у людини. Передача інфекції від заражених тварин до людини може відбуватися при вдиханні і попаданні мікробів на слизові оболонки, а також через пошкоджений шкіряний покрив.

За минулий рік Міністерство охорони здоров'я Великобританії (PHE) і Агентство з охорони здоров'я тварин та взаємодії з ветеринарними лабораторіями (AHVLA) досліджувало дев'ять випадків зараження «бичачим туберкульозом» домашніх кішок в графствах Беркшир і Гемпшир. В якості запобіжного заходу 24 людини, які контактували із зараженими тваринами, пройшли обстеження.

В результаті було виявлено два випадки активного туберкульозу і два випадки латентної форми інфекції, при якій людина не може заразити інших, однак може придбати активну форму туберкульозу, якщо не лікувати його латентну форму.