Новий комбінований препарат виявився ефективним за лікарсько-стійкої форми туберкульозу

У тих країнах, де поширений туберкульоз, частка резистентної форми може становити до третини всіх випадків. Росія, Китай, Індія, ПАР є домівкою для 60% людей, хворих на лікарсько-резистентний туберкульоз. Лікування таких людей є дорогим і надзвичайно незручним: пацієнтам буквально доводиться пити ліки жменями протягом тривалого часу. Не дивно, що прихильність такого лікування невисока, і багато пацієнтів не проліковуються до кінця.

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На міжнародній конференції з проблем СНІДу у Мельбурні (Австралія) Мел Шпігельман (Mel Spigelman), директор некомерційної організації TB Alliance, представив результати дослідження PaMZ, в якому взяла участь 181 людина зі звичайною формою туберкульозу та 26 осіб - з резистентною. PaMZ - новий засіб - комбінація трьох діючих речовин. Головний інгредієнт - антибіотик під позначенням PA-824, він перешкоджає утворенню клітинної стінки бактерій. Крім нього, до складу PaMZ входять моксифлоксацин і піразинамід. Моксифлоксацин - поширений ефективний засіб, який раніше не застосовували для лікування людей, хворих на туберкульоз. У дослідженні, проведеному TB Alliance, пацієнти зі звичайною формою захворювання були розділені на три групи за типом терапії: висока доза PaMZ, низька доза або стандартна схема лікування. Пацієнти з резистентною формою отримували тільки підвищену дозу PaMZ.

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Прийом препаратів тривав два місяці. За цей час 71% з тих, хто отримували PaMZ, зміг позбутися інфекції. Ефективність була однакова як для звичайної, так і для резистентної форми захворювання. Учасники дослідження, які отримували ліки за стандартною схемою, за два місяці набрали лише 38% чистих змивів. Після двох місяців експерименту всіх учасників перевели на стандартний варіант лікування з етичних міркувань, так що довготривалі результати оцінки ефективності PaMZ з'ясувати не вдалося. Однак те, чого досягли на даному етапі, вже вселяє оптимізм. TB Alliance починає збір коштів для проведення масштабного дослідження, яке повинно початися вже у цьому році.

remedium.ru