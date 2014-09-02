Спрощено процедуру реєстрації ліків для лікування тяжких хвороб

Президент України Петро Порошенко підписав Закон України «Про лікарські засоби» щодо удосконалення порядку забезпечення населення лікарськими засобами, призначеними для лікування соціально небезпечних і тяжких хвороб».

Як повідомили УНІАН у прес-службі президента, документом спрощується процедура реєстрації деяких лікарських засобів та доступу на український ринок медикаментів, які отримали у США та ЄС статус орфанних. Йдеться про засоби, призначені для лікування таких хвороб як туберкульоз, ВІЛ/СНІД, вірусні гепатити, та тяжких онкологічних, рідкісних захворювань.

Тобто скасовується реєстрація в Україні таких лікарських засобів із застосуванням тривалої і складної процедури, яка, по суті, дублює процедури, пройдені в США або ЄС.

Законом також доповнюється перелік незареєстрованих лікарських засобів, що можуть ввозитись на митну територію України, лікарськими засобами, призначеними для лікування рідкісних (орфанних) захворювань, які в установленому порядку допущені до застосування на території США або ЄС, незалежно від того, чи зареєстровані вони компетентними органами зазначених країн.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада ухвалила закон про лікарські засоби 12 серпня.

Під час ухвалення закону голова парламентського Комітет з питань охорони здоров'я Тетяна Бахтєєва зауважила, що цей закон, крім іншого, дозволяє ввозити незареєстровані в Україні лікарські засоби для медичного забезпечення військовослужбовців, які виконують завдання під час проведення АТО, під час надзвичайного стану, особливого періоду, за наявності документів, що підтверджують реєстрацію і використання цих лікарських засобів в державах, де вони були закуплені.