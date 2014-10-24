Жирна риба допоможе подолати депресію

Вилікувати депресію непросто, адже до 50% пацієнтів не реагують на антидепресанти (селективні інгібітори зворотного захоплення серотоніну), відзначає meddaily.ru з посиланням на "Ремедіум". Але датські вчені придумали, як підвищити ефективність терапії. Все просто: потрібно збільшити споживання жирної риби. Коментує дослідник Роель Мокін: "Ми шукали біологічні особливості, які могли б пояснити відсутність відповіді на антидепресанти. І в центрі уваги опинився аналіз метаболізму жирних кислот і регуляції гормональної відповіді на стрес".

Виявилося, присутні зміни обміну жирних кислот при депресії, який по-особливому регулюється стресовими гормонами. Ефект жирної риби перевірявся на прикладі 70 хворих. В якості контрольної групи виступала 51 здорова людина. У них фіксувався рівень жирних кислот і кортизолу. Також записувалася дієта. Потім хворим давали первинну дозу антидепресанту (прийом йшов 6 тижнів), яка за необхідності підвищувалася. З'ясувалося, що у пацієнтів, які не реагують на терапію, були порушення в обміні жирних кислот.

Притому, пацієнтів, в залежності від обсягу споживання жирної риби, розділили на 4 групи. Найгірше реагували на терапію люди з найменшою кількістю риби в раціоні. Якщо людина їла рибу принаймні раз на тиждень, ефективність терапії становила 75%. Якщо людина рибу не їла зовсім, то ефективність була 23%. Вчені хочуть знайти подібний зв'язок раціону і результативності лікування інших захворювань.