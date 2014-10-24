Ряд квітів і кімнатних рослин негативно впливають на самопочуття
10:09, 24 жовтня 2014Зарубіжні новини
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Алергікам взагалі краще не заводити кімнатні рослини
Фото: NedoSMI.ru
Зокрема, лілії викликають запаморочення і навіть можуть спровокувати непритомність, пише lenta-ua.net.
Індійська хризантема викликає дерматити, а аглаонема мінлива - порушення серцевого ритму.
При цьому така рослина, як дурман, який останнім часом популярний серед любителів кімнатних рослин, не повинен знаходиться в житлових приміщеннях. Фахівці відзначають, що ця рослина викликає порушення зору, непритомність, параліч дихальних шляхів, аж до коми і летального результату.
При цьому медики зазначають, що в спальні не можна розміщувати вазони з великими листям, вони вночі поглинають багато кисню.
Лікарі наголошують: алергікам взагалі краще не заводити кімнатні рослини.
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