Ряд квітів і кімнатних рослин негативно впливають на самопочуття

Зокрема, лілії викликають запаморочення і навіть можуть спровокувати непритомність, пише lenta-ua.net.

Індійська хризантема викликає дерматити, а аглаонема мінлива - порушення серцевого ритму.

При цьому така рослина, як дурман, який останнім часом популярний серед любителів кімнатних рослин, не повинен знаходиться в житлових приміщеннях. Фахівці відзначають, що ця рослина викликає порушення зору, непритомність, параліч дихальних шляхів, аж до коми і летального результату.

При цьому медики зазначають, що в спальні не можна розміщувати вазони з великими листям, вони вночі поглинають багато кисню.

Лікарі наголошують: алергікам взагалі краще не заводити кімнатні рослини.