Корисні властивості бананів

1. Банани допомагають боротися з депресією. У них багато триптофану - речовини, з якої виробляється серотонін - гормон щастя. Тому з'ївши банан легко поліпшити настрій. пише novosti-n.org.

2. Банани - єдиний фрукт, який навіть у немовлят не дає алергійної реакції.

3. Зміцнення кісток. Банани затримують кальцій в організмі, він не виводиться разом із сечею, а залишається в організмі і використовується для зміцнення кісток. Це особливо важливо для любителів кави, яка навпаки вимиває кальцій з організму.

4. Поліпшення мікрофлори кишечника. Завдяки ферментам, які входять до складу бананів речовини, які потрапляють в організм з основною їжею, швидше засвоюються організмом.

5. Закрепи. Банани дуже корисні для тих, хто страждає від закрепів. Регулярне споживання бананів позбавить від цієї проблеми.

6. Банани допомагають позбутися такої проблеми як печія.

7. Виразка шлунка. Банани при вживанні обволікають стінки шлунка і тим самим захищають від агресивних речовин і кислот в їжі, це сприяє загоєнню і рубцюванню виразок в шлунку.

8. При діареї. Тим, хто страждає діареєю, радять вживати банани. Це дуже хороший продукт відновлення.

9. Великий вміст калію в м'якоті банана рятує від судом литкових м'язів тих, хто багато тренується.

10. Набряки. Вживання бананів значно зменшує набряки у тих, хто страждає від цього.

11. Джерело енергії. Якщо з'їсти банани перед тренуванням, то можна буде займатися більш ефективно - рівень цукру буде підніматися не дуже швидко й енергії вистачить до кінця тренування.

12. Поліпшення травлення. Пектини і хелати, які входять до складу бананів, добре виводять токсини та інші шкідливі речовини, тим самим покращуючи травлення.

13. Для жінок. Серотонін та інші корисні речовини, які є в бананах, чудово знімають симптоми ПМС. Якщо з'їсти банан під час місячних, то можна позбутися поганого настрою і неприємних симптомів.

14. Анемія. Великий вміст заліза в м'якоті банана робить його просто необхідним продуктом харчування при недокрів'ї.

15. Захворювання серця. Калій, якого багато в бананах, допомагає поліпшити стан судин, зменшує ризик інфаркту та інсульту, лікує гіпертонію.

16. Імунітет. До складу бананів входять антиоксиданти, амінокислоти, а вони як відомо захищають організм і добре підвищують імунітет.

17. Нирки. Банани здатні позитивно впливати на роботу нирок, корисні речовини, мікроелементи і вітаміни покращують їхній стан, виводять пісок і камені.

18. Нудота. Банани - чудовий засіб для позбавлення від нудоти в дорозі або при токсикозі у вагітних.

19. Свербіння від укусів комах. Шкурки від бананів дуже хороший засіб від укусів комах - просто прикладіть внутрішньою стороною шкірку від банана до місця укусу на кілька хвилин.

20. Від спеки. У бананів є властивість знижувати температуру тіла. Це допоможе вам при лихоманці або в сильну спеку.

21. Кинути палити. При відвиканні від нікотинової залежності рекомендують їсти банани - велика кількість вітамінів, калій, магній допомагають вивести залишки нікотину з організму і адаптуватися до життя без сигарет.

22. Підвищення розумових здібностей. Високий вміст калію в бананах робить людину сприйнятливою до нової інформації, це необхідно при підготовці до іспитів.