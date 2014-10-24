У Нью-Йорку - новий випадок зараження вірусом Ебола

Американський лікар Крейг Спенсер, який працював у Гвінеї, після повернення 17 жовтня, госпіталізований в Нью-Йорку з симптомами лихоманки Ебола. Він знаходиться у відділенні однієї з лікарень Манхеттена, передає Deutsche Welle.

Член міської ради Марк Лівайн заявив, що влада розглядає можливість евакуації будинку в Гарлемі, де проживав 33-річний лікар.

Водночас, ще один випадок зараження зафіксований в Малі, повідомило міністерство охорони здоров'я країни. Зараженою виявилась дворічна дівчинка, яка прибула разом з бабусею з Гвінеї - однією з країн, найбільш постраждалих від епідемії Еболи.

Дитину, у якого були виявлені характерні симптоми лихоманки Ебола, помістили в лікарню міста Каес 22 жовтня. Представник міністерства охорони здоров'я Малі заявив, що медичне обстеження пройде кожен, хто контактував із хворими.