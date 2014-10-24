Переїдання - не причина, а наслідок ожиріння

У статті інтернет-журналу JAMA в який раз була порушена тема ожиріння, пише percare.ru. Ця тема стала такою популярною, тому що, дійсно, велика частина людства страждає від зайвої ваги і від наслідків ожиріння.

Автор статті поставив під сумнів той факт, що бажаючі завжди можуть схуднути, варто тільки знизити кількість споживаних калорій і збільшити фізичні навантаження. Також він вважає, що багато хто несправедливо звинувачує людей у тому, що вони самі не хочуть схуднути.

Насправді, проблема не така проста, як здається на перший погляд, тому що протягом майже цілого століття було витрачено кілька мільярдів доларів для вирішення проблеми зайвої ваги, але результату досі немає. Але, було виявлено, що переїдання є не проявом ожиріння, а його причиною.

Досліджувалися біологічні фактори, що впливають на збільшення маси тіла, висловлювалося багато гіпотез, але універсальним засобом досі залишається тільки одне - грамотна дієта під наглядом лікаря, ефективні фізичні навантаження. Не варто забувати про те, що всі спроби знизити зайву вагу потерплять невдачу, якщо не враховувати індивідуальні особливості організму, тому дієта, яка буде ефективно допомагати справлятися з цією проблемою, для кожної людини строго індивідуальна.