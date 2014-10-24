ЄС виділив 24,4 млн. євро на дослідження вакцини проти вірусу Ебола. Про це повідомляє ТАСС, цитуючи голову Єврокомісії Жозе Мануеля Баррозу.

"Дослідження будуть спрямовані на заборону епідемії та захист медичного персоналу, в першу чергу, на розробку вакцини", - сказав він.

За підсумками саміту ЄС у Брюсселі президент Франції Франсуа Олланд заявив, що Євросоюз виділить персонал, гроші і засоби евакуації медиків із заражених регіонів. "Конкретні обсяги і терміни ми ще будемо обговорювати завтра, проте ми повинні розуміти, що у зв'язку з цією епідемією не слід впадати в паніку, але й не можна залишатися бездіяльними. Світ повинен одужати від цієї хвороби", - проголосив Олланд.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, кількість жертв спалаху лихоманки Ебола в країнах Західної Африки вже перевищила 4,8 тис. осіб, майже 10 тис інфіковано. Найбільше смертельних випадків зафіксовано в Ліберії, Сьєрра-Леоне і Гвінеї. Раніше перший випадок зараження вірусом Ебола було підтверджено в Малі. Як повідомив голова місцевого МОЗ, хворобу було виявлено у дворічної дівчинки, яка прибула з сусідньої Гвінеї, охопленою епідемією смертельної лихоманки.