ЄС виділив 24,4 млн. євро на дослідження вакцини проти вірусу Ебола
Дослідження будуть спрямовані на заборону епідемії та захист медичного персоналу, в першу чергу, на розробку вакцини
ЄС виділив 24,4 млн. євро на дослідження вакцини проти вірусу Ебола. Про це повідомляє ТАСС, цитуючи голову Єврокомісії Жозе Мануеля Баррозу.
"Дослідження будуть спрямовані на заборону епідемії та захист медичного персоналу, в першу чергу, на розробку вакцини", - сказав він.
За підсумками саміту ЄС у Брюсселі президент Франції Франсуа Олланд заявив, що Євросоюз виділить персонал, гроші і засоби евакуації медиків із заражених регіонів. "Конкретні обсяги і терміни ми ще будемо обговорювати завтра, проте ми повинні розуміти, що у зв'язку з цією епідемією не слід впадати в паніку, але й не можна залишатися бездіяльними. Світ повинен одужати від цієї хвороби", - проголосив Олланд.
За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, кількість жертв спалаху лихоманки Ебола в країнах Західної Африки вже перевищила 4,8 тис. осіб, майже 10 тис інфіковано. Найбільше смертельних випадків зафіксовано в Ліберії, Сьєрра-Леоне і Гвінеї. Раніше перший випадок зараження вірусом Ебола було підтверджено в Малі. Як повідомив голова місцевого МОЗ, хворобу було виявлено у дворічної дівчинки, яка прибула з сусідньої Гвінеї, охопленою епідемією смертельної лихоманки.