ЄС збільшить фінансування для подолання вірусу Ебола в Африці до 1 млрд євро

Про це на своїй сторінці у Twitter написав президент Європейської ради Герман Ван Ромпей.

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Як повідомлялося, за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, кількість жертв спалаху лихоманки Ебола в країнах Західної Африки вже перевищила 4,8 тис. осіб, майже 10 тис. інфіковано. Найбільше смертельних випадків зафіксовано в Ліберії, Сьєрра-Леоне та Гвінеї. Раніше перший випадок зараження вірусом Ебола було підтверджено в Малі.