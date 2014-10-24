Гвінея починає виплати сім'ям лікарів, які загинули від Еболи

Влада Гвінеї повідомили про початок виплати компенсацій сім'ям людей, які загинули, допомагаючи хворим лихоманкою Ебола. Про це повідомляє ВВС.

Сума компенсації кожній сім'ї складе 10 тисяч доларів. Їх отримають родичі понад 40 лікарів, медсестер, носильників та інших.

Читайте такожЄС збільшить фінансування для подолання вірусу Ебола в Африці до 1 млрд євро

Більшість з тих, чиї сім'ї отримають компенсацію, - медпрацівники, які заразилися від пацієнтів.

Гроші також отримають родичі восьми осіб, які брали участь в кампанії з інформування населення і були вбиті в результаті нападу місцевих жителів.

Читайте такожНорвезька медпрацівниця, яка перенесла лихоманку Ебола, має намір повернутися в Африку

Гвінея була місцем початку епідемії Еболи, яка вже забрала життя понад 4800 людей.