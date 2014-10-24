У США зареєстровано четвертий випадок лихоманки Ебола

Чоловік був госпіталізований в лікарню Нью-Йорка через 6 днів після повернення до США з Гвінеї.

Діагноз геморагічної лихоманки підтверджений лабораторними дослідженнями. Пацієнт знаходиться в нью-йоркському Госпіталі Белльвю, в той же медзаклад поміщені три людини, які близько контактували з хворим лікарем, включаючи його дівчину. У контактних осіб симптомів інфекції на даний момент не спостерігається.

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Після повернення до Нью-Йорка пацієнт користувався міським метро і таксі, відвідував боулінг-клуб та інші громадські місця. Тим не менш, за словами мера Нью-Йорка Білла де Базио, у городян немає приводів для занепокоєння, оскільки шанси на передачі інфекції при знаходженні з хворим в одному вагоні або салоні автомобіля надзвичайно низькі. Де Блазіо також підкреслив, що в медичних установах міста вжиті всі заходи для того, щоб уникнути зараження персоналу при догляді за інфікованим пацієнтом.

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Попередні три випадки геморагічної лихоманки Ебола на території США були виявлені в Далласі, штат Техас. Першим хворим став житель Ліберії, у якого симптоми інфекції з'явилися незабаром після прибуття в США. Причина нездужання була встановлена не відразу, чоловік був госпіталізований після повторного звернення за медичною допомогою і помер в лікарні. При догляді за цим пацієнтом лихоманкою Ебола заразилися дві медсестри, в даний час, за словами лікарів, їх життя поза небезпекою.

remedium.ru