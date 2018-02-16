Дієтологи розповіли, чим шкідливі монодієти
11:23, 16 лютого 2018Зарубіжні новини
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Монодієти забирають 17 років життя.
Харчуватися потрібно збалансовано для кращого настрою та здоров'я / cancerresearchuk.org
Ізраїльські дієтологи виявили, що монодієти можуть шкодити, а несмачна їжа негативно впливає на настрій.
Вона може викликати депресивний стан і навіть апатію. пише ТСН.
Науковці припускають, що несмачна їжа здатна не просто викликати розлади нервової системи, а й бути причинною втоми.
Читайте такожТиждень Масляної: дієтологи попереджають, що млинці - важка їжа для шлункаВ окрему групу виділяють жінок, що сидять на монодієтах. В результаті такого схуднення організм позбавляється корисних речовин, що присутні у збалансованому раціоні. На думку вчених, такі дієти забирають близько 17 років життя.
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