Біг необхідний для роботи мозку - дослідження

Фізичні вправи є ефективним способом захисту мозку та когнітивних функцій від наслідків хронічного стресу.

Біг необхідний для роботи мозку - він найкраще функціюнує, коли формуються нові зв'язки (синапси) між нейронами.

Про це свідчить нове дослідження вчених з університету Брігама Янга (США), пише Science Direct.

Читайте такожЛікарі назвали фактори ризику інсульту, що загрожують лише жінкам

Тривалий стрес послаблює зв язки між нейронами, це з часом призводить до проблем з памяттю та інших когнітивних порушень. Пом якшити руйнівний вплив стресу на головний мозок допоможе фізична активність.

Учені вивчили ефект хронічного стреса на мозок мишей. Тварин спеціально «стресували», окунаючи у басейн з холодною водою. При цьому частина з них в інший час дотримувалася звичайного пасивного способу життя, а інших тварин спеціально долучали до активної діяльності.З'ясувалося, що саме у останніх зв язки між нейронами, незважаючи на стрес, не послаблювався, а пам'ять лишалася майже такою ж ясною, як і до початку експерименту.

Результати дослідження виявляють, що фізичні вправи є ефективним способом захисту мозку та когнітивних функцій від наслідків хронічного стресу.