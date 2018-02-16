Мийні засоби дуже небезпечні для здоров'я жінок - дослідження

16:01, 16 лютого 2018
Зарубіжні новини
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pixabay.com

Регулярне використання мийних засобів збільшує ризик порушення роботи легенів у жінок, пише MedicalXpress.

Читайте такожВітамін D допомагає знизити ризик нападів астми - дослідженняУ довгостроковому дослідженні взяли участь 6236 осіб з середнім віком 34 роки. Лікарі спостерігали за станом дихальної системи добровольців протягом 20 років. З'ясувалося, що обсяг форсованого видиху за першу секунду знизився на 3,6 мілілітра і на 3,9 мілілітра за рік у домогосподарок і хатніх робітниць, відповідно.

Форсована життєва ємкість легень, що показує загальний обсяг повітря, який людина може видихнути, знизилася на 4,3 мілілітра за рік у жінок, які прибирають будинки, і на 7,1 мілілітра - у професійних прибиральниць.

Ступінь погіршення роботи легенів у домробітниць така ж, як у курців з 20-річним стажем. Погіршення роботи легенів пояснюється подразненням слизової оболонки через речовин, що входять до складу засобів для чищення та вдихається при прибиранні. Це може призводити до астми та інших захворювань.

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Теги: #астма#хронічна обструктивна хвороба легень