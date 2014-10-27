У США одна з медсестер, яка заразилася вірусом Ебола, одужала

Одна з двох медсестер з лікарні в Далласі, що заразилися вірусом Ебола, повністю одужала.

Про це повідомляє Російська служба ВВС з посиланням на лікарню в штаті Меріленд, де жінка проходила лікування.

Відзначається, що у Ніни Фам діагностували вірус Ебола 12 жовтня. Через кілька днів такий же діагноз поставили її колезі Ембер Вінсон, яка зараз залишається в лікарні.

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Фам в даний час проходить процедуру виписки з лікарні.

Фам і Вінсон надавали допомогу ліберійцю Полу Томасу Данкану, який помер в Далласі 8 жовтня. Ознаки захворювання у нього з'явилися після прибуття в Техас.