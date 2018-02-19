Учені довели, що старече недоумства - заразна хвороба

По словам исследователей, необходимо разработать новые методы обработки хирургических инструментов, чтобы предотвратить передачу патологических белков при операциях на мозге.

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У хворих на ЦАА були виявлено характерне для смертельно небезпечної деменції значна кількість тау-білка, що утворює клубки і порушує формування мікротрубочок, необхідних для транспортування речовин в клітинах.

За словами дослідників, необхідно розробити нові методи обробки хірургічних інструментів, щоб запобігти передачі патологічних білків при операціях на мозку. У той же час амілоїди стійкі до традиційних методів знезараження, зокрема, кип'ятіння, сушіння та впливу формальдегіду.