Учені довели, що старече недоумства - заразна хвороба

09:11, 19 лютого 2018
Зарубіжні новини
401
newsru.co.il

Читайте такожУ світі близько 50 мільйонів людей страждають на старече слабоумство - ВООЗЧитайте такожрозвиток хвороби Альцгеймера

У хворих на ЦАА були виявлено характерне для смертельно небезпечної деменції значна кількість тау-білка, що утворює клубки і порушує формування мікротрубочок, необхідних для транспортування речовин в клітинах.

За словами дослідників, необхідно розробити нові методи обробки хірургічних інструментів, щоб запобігти передачі патологічних білків при операціях на мозку. У той же час амілоїди стійкі до традиційних методів знезараження, зокрема, кип'ятіння, сушіння та впливу формальдегіду.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #хвороба Альцгеймера#профілактика деменції