Учені довели, що старече недоумства - заразна хвороба
09:11, 19 лютого 2018Зарубіжні новини
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По словам исследователей, необходимо разработать новые методы обработки хирургических инструментов, чтобы предотвратить передачу патологических белков при операциях на мозге.
Старческая деменция может передаваться через хирургические инструменты / newsru.co.il
Учені університетського коледжу Лондона довели, що старече недоумства - заразна хвороба. Читайте такожScience Alert
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У хворих на ЦАА були виявлено характерне для смертельно небезпечної деменції значна кількість тау-білка, що утворює клубки і порушує формування мікротрубочок, необхідних для транспортування речовин в клітинах.
За словами дослідників, необхідно розробити нові методи обробки хірургічних інструментів, щоб запобігти передачі патологічних білків при операціях на мозку. У той же час амілоїди стійкі до традиційних методів знезараження, зокрема, кип'ятіння, сушіння та впливу формальдегіду.
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