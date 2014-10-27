Тварини допомагають впоратися з тривогою і самотністю

Всі учасники відчували труднощі при вступі у доросле життя. Вони страждали від тривоги і самотності, пише Science World Report.

Добровольці протягом семестру повинні були два рази на місяць відвідувати групові заняття, на яких вони взаємодіяли з собакою під наглядом психолога. В кінці курсу психотерапії почуття тривоги і самотності у студентів знизилися на 60%. Дослідники сподіваються, що незабаром подібну терапію почнуть широко використовувати в університетах.

"Формування довіри та порозуміння - важливий етап психотерапевтичної роботи. Собака допомагає встановити контакт між психологом і клієнтом. Це полегшує процес психотерапії. Він стає швидким і ефективним", - говорить дослідник Лінді Паркер.

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