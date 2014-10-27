У масках для волосся містяться канцерогени

Міністерство охорони здоров'я Ізраїлю попереджає, що в деяких видах масок, які застосовуються у перукарських салонах для випрямлення волосся, міститься формалін, який є небезпечним канцерогеном.

При нагріванні формалін виділяє отруйні пари, що збільшує ризик для здоров'я.

МОЗ Ізраїлю звернувся як до перукарів, так і до їхніх клієнтів, з закликом використовувати тільки ті матеріали, які були схвалені міністерством охорони здоров'я, і перевіряти, чи не змішують їх з іншими речовинами.

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