Падіння цін на ліки у США негативно вплинуло на прибутки американського генерикового бізнесу компанії.

Novartis планує продати свій генериковий бізнес у США.

Виконавчий директор Novartis Васант Нарасіман заявив про намір компанії щодо продажу бізнесу з виробництва пероральних генеричних препаратів у США, повідомляє Reuters.

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Падіння цін на ліки у США негативно позначилося на прибутках генерикового бізнесу компанії, тому розглядається можливість його продажу. Вартість активу виробництва генериків Novartis оцінюється у 1,6 млрд доларів

Йдеться про таблетовані генерики. Препарати, які виготовляти важче, зокрема, нгаляційні, Novartis лишить собі.