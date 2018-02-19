Novartis планує продати свій генериковий бізнес у США
16:08, 19 лютого 2018Зарубіжні новини
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Падіння цін на ліки у США негативно вплинуло на прибутки американського генерикового бізнесу компанії.
Вартість активу виробництва генериків Novartis оцінюється у 1,6 млрд доларів / REUTERS
Novartis планує продати свій генериковий бізнес у США.
Виконавчий директор Novartis Васант Нарасіман заявив про намір компанії щодо продажу бізнесу з виробництва пероральних генеричних препаратів у США, повідомляє Reuters.
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Падіння цін на ліки у США негативно позначилося на прибутках генерикового бізнесу компанії, тому розглядається можливість його продажу. Вартість активу виробництва генериків Novartis оцінюється у 1,6 млрд доларів
Йдеться про таблетовані генерики. Препарати, які виготовляти важче, зокрема, нгаляційні, Novartis лишить собі.
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