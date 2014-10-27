Зміна ходи - один з перших симптомів хвороби Паркінсона

Від цього страждає хода і в ряді випадків розумові здібності, однак порушення стають помітні на досить пізніх стадіях захворювання. Втім, нова робота показує, що і ледь вловимі зміни ходи можуть свідчити про розвиток паркінсонізму.

Вчені Ньюкаслського університету провели масштабне дослідження з участю паркинсоников. Вони задіяли 121 хворого на цю недугу на ранній стадії, коли візуально помітних порушень ходи ще немає, і 184 здорових добровольців. Всіх їх попросили протягом двох хвилин ходити по спеціальній доріжці, яка реєструвала довжину і асиметрію кроків, швидкість ходьби, а також тиск на поверхню однієї й іншої ступень (показник стабільності пози). Крім цього, нейробіологи врахували вік, стать, інтелектуальні здібності (увага, здатність запам'ятовувати) до початку проявів паркінсонізму і на момент дослідження.

У всіх хворих були порушені швидкість ходьби і стійкість пози при ній. При цьому у деяких, крім ходи, і когнітивні показники, зокрема увагу, виявилися гіршими, ніж у здорових. Такий зв'язок між погіршенням здатності ходити і концентруватися раніше ніхто не спостерігав. Щоб довести її за всіма правилами й почати використовувати як засіб діагностики, потрібні додаткові дослідження, і вони вже ведуться. Якщо діагностика розумових порушень у ході виправдає свою ефективність, її застосування дозволить оперативно виявляти початок хвороби і вчасно починати її лікування.

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