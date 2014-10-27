У США розробили два нових способи виявлення вірусу лихоманки Ебола

Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США (US Food and Drug Administration) схвалило застосування двох нових тестів для виявлення вірусу Ебола в організмі людини.

Як передає Reuters, нові тести були розроблені компанією BioFire Defense, яка знаходиться в Солт-Лейк-Сіті.

За останніми даними ВООЗ, кількість загиблих від вірусу Ебола досягло 4922, а загальне число заражених склало 10 141 чоловік.

Основна кількість смертей припадає на три країни Західної Африки - Гвінею, Ліберію і Сьєрра-Леоне. Там померли від лихоманки 4912 хворих.

Дані ВООЗ включають інформацію про поширення Еболи в Нігерії, Сенегалі, поодинокі випадки в Іспанії, США, а також одну смерть у Малі, де загинула дворічна дівчинка. Понад 40 осіб, які контактували з нею, в даний час утримуються в умовах карантину.