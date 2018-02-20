Американські біологи створили ембріон вівці з людським клітинами (відео)
10:40, 20 лютого 2018Зарубіжні новини
2665
Завершити дослідження вирішили з етичних міркувань.
У майбутньому науковці збираються всередині тварин вирощувати людські органи / Фото: newsru.co.il
Американські біологи створили ембріон вівці з людським клітинами.
Біологи Стенфордського університету виростили "людино-вівцю" і впродовж 28 діб стежили за розвитком химери, пише ТСН.
Читайте такожБританські вчені вперше виростили людську яйцеклітину в лабораторіїЗавершити дослідження вирішили з етичних міркувань, але діяльність у цьому напрямку не припинятимуть, адже переконані, що це - надія для людства. У майбутньому науковці збираються всередині тварин вирощувати людські органи.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter