Американські біологи створили ембріон вівці з людським клітинами (відео)

10:40, 20 лютого 2018
Зарубіжні новини
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В Японии успешно испытали таблетку, способную вылечить грипп за день / Фото: newsru.co.il

Біологи Стенфордського університету виростили "людино-вівцю" і впродовж 28 діб стежили за розвитком химери, пише ТСН.

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