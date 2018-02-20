Американські біологи створили ембріон вівці з людським клітинами (відео)

Завершити дослідження вирішили з етичних міркувань.

Американські біологи створили ембріон вівці з людським клітинами.

Біологи Стенфордського університету виростили "людино-вівцю" і впродовж 28 діб стежили за розвитком химери, пише ТСН.

Читайте такожБританські вчені вперше виростили людську яйцеклітину в лабораторіїЗавершити дослідження вирішили з етичних міркувань, але діяльність у цьому напрямку не припинятимуть, адже переконані, що це - надія для людства. У майбутньому науковці збираються всередині тварин вирощувати людські органи.