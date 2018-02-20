Учені визнають, що здоровий спосіб життя не гарантує тривалого життя
12:28, 20 лютого 2018Зарубіжні новини
575
Багато хто з довгожителів курять, випивають, мають надмірну масу тіла, зловживають кавою та не покидают тяжкої праці.
Секрет довголіття - позитивний погляд на життя, трепетне ставлення до тісних зв'язків з людьми і активність / REUTERS
Учені б'ються над секретом довголіття, лікарі закликають вести здоровий спосіб життя. Але, як показує статистика, багато довгожителів курять, випивають, мають зайву вагу, зловживають кавою і ніколи не кидають роботу, навіть найважчу, пише The Daily Mail .
Ще у них знаходять ознаки токсичних білків в мозку, пов'язаних з деменцією, але не симптоми цієї недуги. При цьому у цих людей мозок працює краще, ніж у 50-річних.
Читайте такожВчені з Данії назвали простий спосіб довгого і здорового життя Експерти Північно-Західного університету досліджували стан людей 80-100 років без когнітивного занепаду . Виявилося, всупереч очікуванням, у довгожителів немає підвищеної експресії гена APOE 22, який, як вважається, рятує від деменції. Єдина спільна риса - позитивний погляд на життя, трепетне ставлення до тісних зв'язків з іншими людьми і активність, а ось дієта не надто впливала на тривалість життя.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter