Учені визнають, що здоровий спосіб життя не гарантує тривалого життя

Багато хто з довгожителів курять, випивають, мають надмірну масу тіла, зловживають кавою та не покидают тяжкої праці.

Учені б'ються над секретом довголіття, лікарі закликають вести здоровий спосіб життя. Але, як показує статистика, багато довгожителів курять, випивають, мають зайву вагу, зловживають кавою і ніколи не кидають роботу, навіть найважчу, пише The Daily Mail .

Ще у них знаходять ознаки токсичних білків в мозку, пов'язаних з деменцією, але не симптоми цієї недуги. При цьому у цих людей мозок працює краще, ніж у 50-річних.