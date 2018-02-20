Учені визнають, що здоровий спосіб життя не гарантує тривалого життя

12:28, 20 лютого 2018
Зарубіжні новини
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REUTERS

Ще у них знаходять ознаки токсичних білків в мозку, пов'язаних з деменцією, але не симптоми цієї недуги. При цьому у цих людей мозок працює краще, ніж у 50-річних. 

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Теги: #здоровий спосіб життя#чинники довголіття