Україна - у трійці європейських країн з найвищими показниками захворюваності на кір

Кір повертається у Європейський регіон ВООЗ: у 2017 році кількість випадків кору зросла у чотири рази.

Україна - в трійці європейських країн з найвищими показниками захворюваності на кір.

Як повідомляють у Всесвітній організації охорони здоров'я (ВООЗ), найбільші спалахи кору були зафіксовані у Румунії, Італії та в Україні.

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У ВООЗ нагадують, що головними жертвами хвороби, а також її переносниками стають ті, хто не зробив щеплення від кору.

За даними ВООЗ, в 2016 році в Європейському регіоні ВООЗ було зареєстровано рекордно низьку кількість випадків цього захворювання - 5273. Однак наступного, 2017-го, вже зареєстрували понад 21 тисячу, причому 35 осіб померли.

«Кожен новий випадок кору в Європі нагадує нам про те, що невакциновані діти і дорослі, хоч би де вони жили, перебувають у групі ризику інфікування і самі можуть сприяти подальшому поширенню хвороби, - заявила директор Європейського регіонального бюро ВООЗ Жужанна Якаб. - Понад 20 000 випадків кору і 35 втрачених життів за один лише 2017 рік - це справжня трагедія, і ми не можемо змиритися з такою ситуацією ».

У Румунії, Італії та в Україні, країнах, що найбільше потерпають через поширення кору, за даними ВООЗ, скоротилися масштаби планової імунізації. Так у цих країнах спостерігається незмінно низький рівень вакцинації у маргіналізованих групах, відбуваються перебої в поставках вакцин, а система епіднагляду в цілому працювала неефективно.

Великі спалахи кору і краснухи в 2017 році відбулися ще в 12 країнах, зокрема, Великій Британії, Німеччині, Греції, РФ, Сербіх і Франції. До кінця року спалахи вдалося погасити.

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